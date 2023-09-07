【裕美尋親】放下心中怨恨父女重聚　裕美親述內心感受：感覺好複雜

▲ 女星裕美分享尋父後的感受。

女星裕美跟父親失聯23年，如今終於成功千里尋父，一家三口再次團聚。

尋父成功的裕美接受TOPick訪問，分享久別重逢的感受。

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久別重逢

裕美指，爸爸現時獨自一人於日本生活：「爸爸都係自己一個人，冇再有家庭，同我媽媽冇離婚。」

父女重聚對她來說是久別重逢，「佢帶返我去細個去過嘅地方，例如：動物園、摘葡萄子。佢年紀比較大，雖然佢講嘢好快、好多、好靈活、好清晰，身體亦非常健康，冇三高，但始終行都耐都會好攰。」

裕美爸爸的心情很興奮，「佢睇到我啲相嘅時候都話嚇親，唔相信係我嚟，佢心情都好興奮。」

他目前於日本定居，「佢話想過嚟香港，但我飛過去會方便啲，因為佢始終年紀大，唔想佢走嚟走去，當然佢想嚟我都會準備好最舒服嘅行程畀佢嚟。」

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▲ （IG截圖）

父女情深

父女團聚令人感動，不過裕美表示未有落淚，「即時見到冇喊，因為百感交集，我爸爸都仲住喺日本。有種Connect但好耐冇見，感覺好複雜，當下見到冇喊，有少少忍住，冇喊到出嚟。爸爸媽媽年紀大，都唔會好表露情感出嚟。大家表面上好冷靜，好開心咁道別。」

她又向爸爸承諾：「我應承爸爸自此之後多啲返嚟陪佢，因為我本身有日本居留權，佢可以幫我準備如申請ID Card，因為我只有Passport，佢會幫我處理。」

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放下心中怨恨

其實裕美當年未決定尋父前，曾直言心裡一直憎恨父親，甚至不讓人知道她擁有日本血統，不想學日文。

直至2012年，她拍攝TVB的日本海嘯災後節目《嘯後瀛風》，她心裡突然想起「唔知爹哋點呢？」，加上經歷失敗婚姻，事業高低起跌，令她有新體會，裕美渴望跟父親重聚，曾於網上尋親，此外求助於香港日本領事館惟一直音信全無。

裕美於過往訪談中提及尋父一事表示，對父親沒多感情，不過有種惋惜感覺，她更相信父親仍在生，因為日本人長壽，相信仍有時間找到父親。不過相信現在，她對此會有另一番睇法。

記者：陳曉柔

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