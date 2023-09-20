【沒有奇蹟 只有累積】天賦+努力  劉慕裳為夢想累積「本錢」

運動場上「天外有天，人外有人」，想突圍而出到底是天賦決定一切，還是努力至上？香港空手道運動員、又被譽為「空手道一姐」的劉慕裳認為，運動猶如儲蓄一樣，運動員縱然擁有天賦的「本錢」，但仍然需要持之以恆，不斷累積經驗，才能令自己可以更紮實和堅定地追尋夢想。到底她是怎樣累積「本錢」，從而達成自己的人生目標呢？

2020年奧運空手道女子個人形銅牌得主劉慕裳，與哥哥劉知名同為全職空手道運動員。談及當初接觸空手道運動的原因，她坦言是受到哥哥的影響。「小時候因見哥哥練習空手道的動作很有型，所以在其薰陶下，11歲起開始學習空手道，久而久之對這項運動產生了很大的興趣，甚至開始參與比賽挑戰自己。」 2009年，空手道被香港體育學院(體院)納入精英項目，劉慕裳為提升練習成效，就緊隨劉知名，在2015年加入體院，成為全職運動員的行列。

▲ 劉慕裳11歲開始學習空手道，後來更參與比賽挑戰自己。

累積經驗 講姿勢更講實際

空手道比賽設有「組手」（自由搏擊）和「形」（套拳）兩大組別，劉慕裳是專注於「形」。而無論是比賽場上或鏡頭前，劉慕裳一直予人堅毅積極、努力不懈的形象，絕對是「功架」同「姿勢」十足，但她笑言小時候曾有過一段「反叛期」，自恃天賦過人，即使打「天才波」亦有不俗戰績，往往賽前一、兩個月才認真練習。

「雖然我覺得自己擁有天賦，但慢慢發現如果不配合後天努力，終有一天會被後來者追過。如果要保持世界級水平，更需要不斷努力突破和累積經驗，以建立信心。」為免落後他人，做到有姿勢有實際，劉慕裳自成為全職運動員後，一改以往隨性的態度，全力突破自己、努力追求更佳的成績。在劉慕裳眼中，運動就跟儲蓄一樣，需要持之以恆，養成儲錢習慣，可以保障自己之餘，更可以備不時之需。

▲ 劉慕裳指出，要成為世界級運動員，最基本的條件就是努力。

家人守護 安心追夢

正式成為全職運動員後，劉慕裳有更多機會參與海外訓練和賽事，她表示過程對其累積經驗和提升技術水平有很大的幫助。雖然期間亦曾經歷低潮或比賽落敗，但她重申「累積」乃走向成功的不二法門。「多年來助我走出低潮的關鍵，其實就是從失敗中累積經驗和實力，並從中尋找解決方法。」

「當然，我更慶幸自己有一位擁有共同興趣和話題的哥哥擔任我的守護天使，一同分享訓練和比賽中的苦與樂。」她認為，家人的角色就像一個安全網，在其需要時為其提供保護和幫助，使她可以無後顧之憂地不斷嘗試、學習，累積「本錢」，從而更踏實、更安心地追夢。猶如存款保障計劃，作為金融安全網的重要組件，守護著香港的銀行存款，假如有銀行不幸倒閉，受影響存款人的合資格存款會得到相應補償，令人存得安心。

▲ 劉慕裳慶幸和哥哥有共同的興趣，彼此互相守護，分享訓練和比賽中的苦與樂。

恆常儲蓄 為未來創造更多可能

經過多年累積的經驗，劉慕裳直言對自己的優勢和不足已有一定了解。「我的目標是不斷改進並打好每場比賽，將累積多年的技術和經驗好好發揮，為自己和團隊奪得獎牌的同時，更為港爭光。」近年，劉慕裳先後在多個國際賽事中取得殊榮，戰績亮麗，但她亦深明運動員的生涯有限，所以早已為日後退役而作出準備。

「我是一個居安思危的人，所以一直有儲蓄的習慣。」劉慕裳透露，由於日常的集訓和比賽已把她的日程填滿，因此，她會採用最基本的方式理財，即透過儲蓄累積財富，未雨綢繆。「我會把一部分錢儲起，一部分用作流動資金，在享受生活的同時為未來做好準備，令自己的生活既有保障，亦為退役後的發展創造更多可能性。」

▲ 劉慕裳表示自己是個居安思危的人，日常會透過儲蓄累積財富，為退役後的發展創造更多可能性。

向「人生大贏家」目標進發

劉慕裳表示，坊間的理財工具五花八門，而她選擇以儲蓄累積財富，原因不只其原理簡單外，更因為銀行存款有法定保障，所有存放於在香港營運的持牌銀行，包括虛擬銀行的合資格存款，均受存保計劃保障，無需申請，也不用繳付任何費用或供款，一般慣常用的銀行戶口，包括儲蓄、支票戶口，以及年期不超過五年的定期存款，以個人、聯名或公司持有，無論是港元、人民幣和其他外幣的存款都同樣受保。「假如銀行不幸倒閉，合資格的存款會獲得補償，如此全面的保障，自然令我安心和放心，繼續向『人生大贏家』的目標進發！」



（特約）