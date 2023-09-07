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【施政報告2023】民建聯倡「雙減」　減樓市「辣招」及股票印花稅

政治 15:40 2023/09/07

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民建聯與李家超會面。(民建聯供圖)

特首李家超正就新一份《施政報告》進行諮詢，民建聯今日和李家超會面，民建聯提交88項建議，包括倡樓市「辣招」減辣，例如港人購買第二個物業，毋須支付15%額外印花稅，只需支付首置印花稅的兩倍，即6%，以及研究調低股票印花稅。

民建聯主席李慧琼在與李家超會面後會見傳媒表示，短期可考慮用「雙減」措施，減股票印花稅和「辣招」，以釋放出政府希望帶旺經濟，希望令股市，以至整個市面暢旺起來。

民建聯副主席周浩鼎指，民建聯建議調低「辣招稅」的款額，「如果以一間500萬物業，假設一個香港市民買第二間住宅物業，以500萬為例，他只需要付6%的印花稅，6%是如何來的，大家知道第一間物業要付3%，雙倍的話就是6%，他就不要再付原本15%這樣高的辣招稅，希望做到所謂的適度減辣招。」他續建議，海外專才來港購物業，先豁免支付買家印花稅，如留港未夠7年出售物業離開，則可向對方追收有關稅款。

民建聯立法會議員陳仲尼建議，減低股票交易印花稅，以激活高頻及套戥交易；以及建立框架和渠道吸引海外人民幣資金回港投資。

民建聯副主席陳克勤表示，會晤約一個半小時，形容大家談得融洽，他們提出的建議「振經濟．惠民生」與政府方向一致，就算未必能夠一次過在新一份施政報告提出，長遠落實亦只是時間問題。

林琳倡向新生嬰兒及孕婦分別提供一萬元及兩萬元津貼 鼓勵生育

另外，民建聯立法會議員林琳又提出，向新生嬰兒及孕婦分別提供一萬元及兩萬元津貼，以鼓勵生育等。

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責任編輯：區綽彥

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