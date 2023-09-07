【新冠病毒】男嬰服用「法匹拉韋」治療新冠　眼睛一夜變藍專家估計1原因引致

▲ 男嬰服用「法匹拉韋」治療新冠，眼睛一夜變藍。

泰國一名6個月大的男嬰感染新冠病毒後，獲醫生處方抗病毒藥物「法匹拉韋」（Favipiravir），但男嬰服藥18個小時後，眼珠由原本的深棕色變成亮藍色，專家估計是一個原因引致。

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據《紐約郵報》報道，醫學期刊《Frontiers in Pediatrics》4月發表一個病例，泰國一名6個月大男嬰出現發燒、咳嗽的症狀持續一天，進行快速抗原測試後，發現感染新冠病毒，曼谷朱拉蓬皇家學院醫院兒科醫生為他處方抗病毒藥物「法匹拉韋」。

不過，男嬰服藥18小時後，其母親發現他的角膜顏色由本來的深棕色，變成亮藍色，而皮膚、指甲、口鼻黏液等則未有變色。

▲ 男嬰眼睛變藍。（圖片來源：Frontiers in Pediatrics）

男嬰服用「法匹拉韋」3天後症狀改善，但由於藥物引起角膜變色，醫生建議他停藥，而男嬰在停藥後第5天，角膜顔色恢復正常。其後，眼科醫生為男嬰進行檢查，發現他的虹膜與水晶體前囊沒有藍色色素沉澱。

▲ 停藥後再檢查，眼睛顔色恢復正常。（圖片來源：Frontiers in Pediatrics）

目前未知「法匹拉韋」為何會導致男嬰眼睛變色，但有專家估計，是服用該藥後產生代謝物，或片劑其他成分如二氧化鈦（Titanium dioxide）、氧化鐵（yellow ferric oxide）所導致的一種螢光效果。

而早在2021年，印度亦有一名20歲的男子在確診新冠病毒後，服用維他命A、C、D、鋅和伊維菌素兩天，症狀未有改善，其後又服用了「法匹拉韋」，翌日眼睛由深棕色變成亮藍色，醫生建議男子停藥，一天後，他的眼睛顔色便恢復正常。

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責任編輯：羅嘉欣