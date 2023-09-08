【TOPick診症室】焦慮症9成是因性格而起　精神科醫生：4種人格易患焦慮症

▲ 焦慮症9成是因性格而起，精神科醫生：4種人格易患焦慮症。

不少人如果身體出現異狀，都會先上網搜尋病症，看自己是否患上某種疾病。不過，本港精神科專科醫生歐陽國樑接受TOPick訪問時表示，若經常上網搜尋自己患有甚麽病症，恐患有焦慮症。同時他還指出，有4種常見性格，最易導致焦慮症。

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歐陽國樑醫生表示，最典型的焦慮症就是患者會因為緊張而產生一些身體反應，常見症狀是心跳快、血壓高、頭暈頭痛、胸口不舒服、腸胃不適、尿頻、手震出汗，甚至脫髮，覺得喉嚨被東西頂住等等。

他指，患者一開始可能只是很輕微的症狀，但由於他過多去研究這些病狀，甚至想象太多，結果就導致焦慮症。他直言，大部分焦慮症原因都源自網絡。

如果不是他經常上網搜尋自己患甚麽病，就不會出現這麽多焦慮症。那些本身是焦慮性格的人會研究心臟病、癌症、中風等，這些他不存在但又很接近的症狀，就會當成是自己所患有的病症。

於是他去看了很多不同的醫生，做了很多不同檢查都沒有結果，而他仍然深信自己有這些病時，這些壓力就會令他更加焦慮、產生更多的反應，形成一個惡性循環。

4種常見性格易患焦慮症

歐陽醫生指，性格是造成焦慮症最主要的問題。他將導致焦慮症的因素分為「9:1」，其中有9成是因為性格問題；而另外那1成，就是研究如何誘發性格問題，放大變成焦慮症，如壓力、家人間互相恐嚇。他强調，這1成原因並不重要，最難處理而是那9成的性格問題，並提出有4種常見性格容易導致患上焦慮症。

1.性格較心急

歐陽醫生表示，説話很快速的那些人最容易引發焦慮，這類人士一般馬上就要有結果，無論做甚麽都衝著去做。因此，他提醒這類人士，做事要慢一些，説話慢一些，走路盡量不要跑，見到準備紅燈也不要衝馬路。

2.完美主義

完美主義則指對自己要求很高的人。歐陽醫生提醒，這類人士需要給自己一個緩衝，以及學會如何鼓勵自己，對身邊的人多點笑容，保持開朗心境，就可以處理到很多焦慮的性格。

80分的事情他會要求要有100分，做到100分後他就要求要做到120分，120分之後又要150分......無止境地加上去的結果，肯定是做不到，結果給太大壓力自己，就肯定會更易導致焦慮。

3.介意他人的看法

這類性格年輕人居多，「別人一批評，他就好像需要去做很多事情來滿足他人的看法」。歐陽醫生指，其原因可能是這類人士的生活圈子比較小，導致1、2個人如果講一樣比較重要的東西，就會很緊張自己是否可以做到。

對此，歐陽醫生鼓勵這類人士可以擴寬生活圈子，去見多一些不同的人，嘗試更多不同的事，從而就不會為了1、2個人，或者1、2句話而有過大反應。

4.「十萬個為什麽」

歐陽醫生指，10個人當中，差不多有9個焦慮症患者都有這個問題，他們傾向於經常問「點解」。

「我為什麽會心跳？」、「我為什麽血壓高？」，然後想出10幾20個可能性，還要不斷研究下去。

但他强調，「問題是拿來解決的，是問如何去解決，而不是問為何」，只有解決了問題才不需要再去研究，也不會再「鑽牛角尖」。

治療及預防焦慮症

當患者出現明顯的身體症狀，就需要吃藥治療。若患者因藥物副作用而害怕吃藥，則要使用一些安全、無副作用、也不會產生依賴性的藥物。否則，患者因擔心藥物問題，焦慮症就會一直無法治愈。

醫生指，治療焦慮症所需要的其實就是處理患者的心理問題，將患者的注意力轉移，不再去害怕某樣事物，調節回到正常生活，也可以減少吃藥，甚至停藥。他又提到，焦慮症更重要的是預防不再復發，因此就需要處理那「9成」的性格問題。

千萬不要去想自己如何去改變，自己的話只會更加鑽牛角尖。要先認知自己有甚麽問題，這個時候一般都需要專業人士的告知，然後再針對自身問題去改變。

他建議，如屬於上述4種性格的人士，可以多聽身邊人對自己有何批評，多與身邊人商量。若解決這4類性格問題，其實很多焦慮症就可以斷尾。

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記者：何沛怡