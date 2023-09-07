【另類體驗】大學講師試做外賣員1個月　日走3萬步暴瘦13磅：送外賣唔容易

▲ 大學講師試做外賣員1個月，日走3萬步暴瘦13磅，發現送外賣不容易。

疫情過後，外賣平台已成為不少人日常生活一部分。內地就有一名大學講師，分享做一個月外賣員的生活體驗，期間日行3.2萬步、爬110層樓，暴瘦6公斤（約13.2磅），直指原來做外賣員著實不容易。

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綜合內地媒體報道，山東臨沂大學文學院講師邢斌，在今年8月於大學講座中，以《2022年冬，我在臨沂城送外賣》為題分享工作體驗。邢斌指，自去年12月至今年1月，他先花了人民幣9,000多元（約港幣9,700元）買了一輛電單車，入滿油可駛220公里，但幾乎每晚都會把油耗光。

在送外賣期間，邢斌總共接了2,000多張訂單，接觸數百名商戶，走訪2,000多個單位：

平均下來，每天騎摩托210公里、步行32,000步、爬110層樓。一個月下來，毛收入7,000多元（人民幣）。

邢斌指，自己每日工時為12到14個小時，一個月需做26到28天；平均每張訂單能賺人民幣3.5元，由取貨、運輸、送貨上門整個流程需時20分鐘，月賺人民幣7,000多元（約港幣7,500元），比不上購入一部電單車的成本。

在這一個月外賣員生活，邢斌暴瘦了6公斤（約13.2磅）。他表示希望藉此增加人生體驗，接觸社會百態。而在做外賣員的過程中，他直言最難受是遇到無禮的客人，而他也亦希望社會能更多理解外賣員辛勞，多些體諒。

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責任編輯：羅嘉欣