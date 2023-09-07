【父非禮女】涉非禮女兒後自稱不是怪物　菲律賓裔父親認罪還押候判

▲ 區域法院。（資料圖片）

39歲菲律賓裔侍應疑於2019年，在住所非禮當時只有10歲的女兒，事後向女兒道歉及自稱不是怪物，惟3年後重施故技，最終女兒在母親追問下揭發事件。涉案父親今（7日）於區域法院承認兩項非禮罪，法官將案件押後至9月28日判刑，以替被告索取心理報告，其間被告須還押。

被告D.M.L（39歲，侍應），今承認兩項非禮罪。案情指，X為菲律賓裔女童，被告為X的父親。2019年底某星期日，X母及外傭因事返回菲律賓，被告提議當時10歲的X到被告房間與妹妹同睡，X同意。被告趁X睡覺時非禮X，當被X發現時被告辯替她按摩，被告其後道歉及自稱不是怪物。

及至2022年10月某天凌晨，被告弄醒當時13歲的X，並非禮她胸部及下體，X感到噁心及嘗試掙扎，但不成功。X於同月25日向母親表示，對於經期遲來感到擔憂，X於母親追問下披露被告的行為，事件最終報警處理；被告於警誡下承認曾兩度非禮X。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟