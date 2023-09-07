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【夫妻爭吵】夫當街指責妻出軌派帽　狂打自己頭爆喊：為什麼嫁給我？

親子 16:22 2023/09/07

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熱門 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

湖北武漢一名人夫因不堪妻子長期出軌，當街指責妻子，更一度拍打頭部爆喊：「為什麼嫁給我？」

當丈夫發現妻子出軌，必定嬲到頭頂冒綠光。內地湖北武漢一名人夫因不堪妻子長期出軌，當街鬧爆妻子懶理自己和小朋友，終日只顧拍拖，說到激動處，更瘋狂拍打自己頭部爆喊：「為什麼要嫁給我？」但妻子全程表現冷漠。影片曝光後，網民紛紛勸該名人夫放手，別再委屈自己。

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【童學園】趁風假趕功課暑假尾快閃2天北海道　北角循道學生興奮開學

據內地《椒點視頻》影片報道，有網民在街頭影到一對夫妻吵架的片段，片中見到身穿白T恤的男子情緒激動，即使樣子被模糊，但仍能看出他滿臉通紅，雙手不斷揮動，語帶哭腔向面前的妻子怒吼：

你什麼都不管，你不管孩子，不管我，你一天到晚都是談戀愛，你為什麼要嫁給我？

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男子又哭稱自己快要死了，試圖引起妻子的關心，可是妻子一直木無表情，十分冷靜地看著丈夫發洩不滿，有時低聲回應丈夫，甚至用挑釁的口吻叫丈夫去死。男子聽到妻子的冷言冷語，更一度大力用手拍打自己頭部。

網民勸放手：別委屈自己

大批網民看完影片後都戥男子不值，紛紛勸告男子放手，「分開吧，不要彼此內耗了，別委屈自己」、「所有的動作和行為在出軌的人面前就是個笑話」、「即便女人在不好，有很多方式解脫，何必這樣」，網民建議男子不要讓自己難受，應努力做個優秀的人，「放手吧，下一站更好」，「別捶自己了，努力讓自己更優秀才是正道」。

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責任編輯：王明芳

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