【國際研究】全球50歲以下罹癌人數30年增8成　曝6大致癌高危因素

▲ 最新國際研究指出，全球50歲以下罹癌人數30年間增8成！曝6大致癌高危因素。

年輕人也有高風險患癌！一項最新國際研究指出，在過去30年間，全球50歲以下族群罹癌人數大增近8成；數據亦顯示出有6大可致癌高危因素。

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由蘇格蘭愛丁堡大學與中國杭州浙江大學醫學院主導的全球性調查，針對204個國家及29種癌症進行數據分析，研究評估14歲至49歲族群，在1990年至2019年間的患癌新病例、死亡人數、致癌後果及風險變化。結果發現，在過去30年間，全球50歲以下族群患癌人數增加近80%，並預計人數將於2030年再上升21%。該研究目前發表於《BMJ Oncology》。

肺癌致死率最高、乳癌新增病例最多

數據詳細指出，在2019年，50歲以下族群新增患癌總數為326萬人，比1990年增加79.1%；而50歲以下死於癌症的總人數達106萬名，比1990年增加27.7%；當中40至30多歲或更年輕的成人，癌逝人數增加27%。

數據亦表明，在全球範圍内，早發性乳腺癌、氣管癌、支氣管癌、肺癌、胃癌和結直腸癌死亡率最高，其中，致死率最多的是肺癌，造成180萬人死亡，佔總比18%，其次是結直腸癌（9.4%）、肝癌( 8.3%）。

而乳腺癌的新發病例數則最多，為230萬例，佔所有癌症的11.7% ，其次是肺癌（11.4%）、結直腸癌（10.0%）。另外，發病率上升最快的是早發氣管癌和前列腺癌，估年增長率分別為2.28%和2.23%。研究更發現，社會人口指數（SDI）中高和中等地區，引起早發癌症負擔最高。

6大高危致癌因素

研究人員根據數據趨勢推算，全球新的早發性癌症病例與相關死亡人數，在2030年將分別增加31%和21%；其中以40多歲族群的風險最大。

至於癌症病例增加的主要原因，研究人員仍在了解中。但目前現階段認為，除了遺傳因素，不良飲食習慣（包括高鈉、攝取大量紅肉、極少攝取水果、牛奶等）、高血糖、酗酒、吸煙、缺乏運動、體重超標肥胖，都可能是促成因子。其中又以不良飲食習慣、酗酒和吸煙成為50歲以下族群最常見的罹癌主因。

英國癌症研究中心的資深健康資訊經理Claire Knight建議，若民眾有憂慮，可以從現在起養成不吸煙、保持均衡飲食、多運動等好習慣，都有助降低罹癌風險。

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責任編輯：羅嘉欣