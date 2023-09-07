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【女子監獄】吳家麗陳瀅新戲合演母女　周秀娜李彩華監獄大打出手　

娛樂 15:57 2023/09/07

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熱門 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

《女子監獄》

由鍾欣潼（阿嬌）、周秀娜（Chrissie）、吳千語、吳家麗、陳瀅、李彩華等主演的電影《女子監獄》內，Chrissie飾演新囚犯，但因拒絕埋堆而得罪另一幫派大家姐阿嬌，Chrissie逐漸由初頭被欺凌逐漸變強成獄中領導者。

Chrissie於《女子監獄》戲中是女強人角色，因為商業詐騙的關係而入獄，而Chrissie亦坦言這個角色有一定難度，當中的挑戰是要由女強人變成女囚：「監獄是截然不同的環境，需要用不同的方式適應，我角色其中的一個目標就是自己要生存下去，要在監獄中得到一個地位，是這個角色有趣的地方。」

她表示這角色串樣，笑言經常在戲中被打：「這角色又不識相又不懂埋堆，變相有很多打鬥場面，但主要是我被打。」不過只見劇照中Chrissie與戲中另一大家姐李彩華 （Rain）大打出手，似乎也不是一味捱打呢。

【女子監獄】鍾欣潼一改形象欺凌周秀娜　李彩華演大家姐霸氣外露

《女子監獄》

陳瀅在新戲《女子監獄》飾演反叛、自我的「死女包」Bobo，認為是戲中母親吳家麗搞散了家庭，因此非常怨恨對方，家麗姐則因為謀殺丈夫而被判入獄，兩母女在獄中重遇，可惜陳瀅拒絕認母，令家麗姐傷心欲絕。

電影除動作場面外亦不乏母女情，其中一場陳瀅因完成不到Rain交代的任務而遭到懲罰，家麗姐為救女兒不惜犧牲自己。

《女子監獄》

陳瀅大讚家麗姐好人

陳瀅表示今次可以盡情地去演一個死女包，因未試過演比較粗魯角色，同時她大讚家麗姐非常好人又專業：「家麗姐完全明點去做同演繹，好帶動到戲出黎，加上今次係女子班，一班女仔好玩咗。」

Rain亦大讚劇本寫得好內心，而導演、監製亦很用心去拍電影：「我哋會一齊研究用咩方式拍得更好，同埋平時大家工作電影或電視劇都係以一個好靚形象出現，但今次大家就用寫實形象同內容帶俾觀眾。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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