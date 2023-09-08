【TOPick健康話你知】必勝減肥與保健美顏秘訣

【TOPick 話你知】

必勝減肥與保健美顏秘訣

別人捉緊夏天的尾巴, 女仕們就要捉緊減肥美顏的時機! 但是，人到中年是否難以維持體態？

撇開個人身體健康等特殊情況，有可能是因為生活方式、新陳代謝率下降、荷爾蒙變化或遺傳等因素造成。

減肥到了洩氣的平台期, 是否方法有誤令體重持續不變？即睇TOPick《健康》30+減肥, 助你拆解所有減肥迷思與飲食陷阱!

減肥要知道當中的竅妙與守則, 不是吃得少就好，要兼顧營養均衡，避免愈食愈升磅！

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同樣, 保健美顏都是女仕們一生的課題!

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小編精選減肥竅妙

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小編精選保健美顏

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