【小心騙案】警方搗破「彈票黨」騙案拘1男　3名事主失名貴手錶

▲ 警方搗破「彈票黨」拘捕1名男子。油尖警區刑事調查隊第7隊崔炳熙督察表示，油尖警區於本年6至8月接獲3名報案人求助。（警方FB截圖）

警方搗破「彈票黨」拘捕1名男子，油尖警區刑事調查隊第7隊崔炳熙督察表示，油尖警區於本年6至8月接獲3名報案人（30至46歲）求助，指在買賣平台出售名貴手錶。其後騙徒透過平台聯絡，相約在咖啡店進行交收。當見到受害人時，騙徒會發送過數記錄，騙取受害人信任進行交收，到受害人發現彈票時，騙徒已失去聯絡。

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油尖警區刑事部經過分析後，相信犯罪集團會先開設大量電話卡和交易平台帳戶，及準備支票簿，假扮買家在網上二手買賣平台接觸出售名貴手錶賣家，商討價錢再與受害人見面 並將偽造過數記錄，透過手機發送給對方，再將空頭支票存入其戶口，令賣家誤信已收到金錢。經過追查閉路電視錄影，鎖定一名男子，至昨日（6日）拘捕一名40歲男子，負責與受害人交收，他現正被扣留調查。

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記者：曾秋文