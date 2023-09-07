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【經痛困擾】39歲媽媽受經痛折磨　睡前吃止痛藥後竟夢中斷氣身亡

醫生診症室 17:31 2023/09/07

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39歲媽媽受經痛折磨，睡前吃止痛藥後竟夢中斷氣身亡。

不少女士都受經痛困擾，大部分人可能會選擇吃止痛藥以緩解症狀。不過，英國一名39歲媽媽因深受經痛困擾，在一次睡覺前吃下止痛藥後，竟在夢中停止呼吸，被緊急送往醫院後仍宣告不治。

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據《鏡報》報道，來自英國柴郡的39歲媽媽Anne-Marie，在8月18日一直稱腹部疼痛，於是在睡覺前服用了止痛藥。其後她的丈夫前往查看她的情況，竟發現她躺在床上失去呼吸。隨即，他為Anne-Marie進行心肺復甦，並將她送往醫院，可惜最後仍搶救無效不治。

41歲的姐姐Amanda Barber表示，當時自己工作到一半，收到了妹夫的未接來電和短信，當給他回電話時，得知了妹妹已經離世的噩耗。

據報道，Anne-Marie生前患有子宮内膜異位症，且在生產過後愈發嚴重，也對其心理健康產生了嚴重的影響。Anne-Marie離世後，留下丈夫和一個女兒，而家屬目前亦尚未知道她的準確死因，正在等待屍檢結果。

中醫拆解經痛問題

本港註冊中醫師蘇安莎接受TOPick訪問時分享，從中醫角度來看，一般造成經痛有2個原因，即「不通則痛」以及「不榮則痛」。「不通則痛」即氣血運行不暢順，可能是由氣滯血瘀或者血虛血瘀、寒凝血瘀所致；而「不榮則痛」即不夠氣血去養臟腑，子宮得不到營養，同樣會發生疼痛或不適感，而這通常是由氣血虛弱或腎虛引起。

紓緩經痛方法

蘇醫師表示，如果病人出現經痛，會透過看脷、把脈以及其月經狀況，來判斷病人的氣血是否虛弱、腎氣不足，或氣滯血瘀、寒凝血瘀的情況是否嚴重等。為此，她還分享了3個有效幫助紓緩經痛的方法：

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責任編輯：羅嘉欣

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