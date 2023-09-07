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【內地港生】楊何蓓茵訪華僑大學廈門校區　鼓勵有志港生加入公務員隊伍

政治 16:26 2023/09/07

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公務員事務局局長楊何蓓茵。（政府新聞處圖片）

公務員事務局局長楊何蓓茵今日在福建省的華僑大學廈門校區，與逾百名在當地就讀的香港學生傾談，加深他們對特區政府公務員工作的認識，及為青年提供的不同就業機會，並勉勵他們為未來的事業發展早作準備，鼓勵有志服務社會的人士加入公務員隊伍，發揮潛能和抱負。

楊何蓓茵表示，近年愈來愈多本地學生選擇到內地升學，例如有約3000名香港學生正在華僑大學就讀，她知道部分同學計劃畢業後留在內地發展，亦有部分計劃畢業後回港工作，並希望先了解特區政府提供的就業機會、不同職系的招聘工作和程序，她鼓勵有志服務社會的人士加入公務員隊伍，發揮潛能和抱負。

她指出，公務員的招聘以公開及公平競爭為原則，而政府每年也收到數10萬份職位申請。在招聘過程中，政府會按申請人的能力、表現及品格，以及因應有關職系的工作要求訂明的入職條件評核所有申請人。

繼中山大學、暨南大學和華僑大學後，公務員事務局稍後亦會在北京和上海的大學校園推廣，為香港學生提供招聘資訊。政府亦會與本地大學緊密聯繫，加深本地學生對公務員工作的認識和政府為他們提供的就業機會。局方說，22個部門或職系已將職位的投考資格，擴展至現正修讀大學學士學位或研究生學歷，並將在2025年畢業的學生。

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責任編輯：趙居逸

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