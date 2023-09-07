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【如廁注意】去廁所唔綁頭髮後果可以很嚴重?　專家揭暗瘡形成關鍵

健康 17:13 2023/09/07

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熱門 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

去廁所唔綁頭髮後果可以很嚴重?　專家揭暗瘡形成關鍵。

上廁所唔綁頭髮後果可以很嚴重？有女醫生近日於社交平台上載短片，呼籲長頭髮的民眾，於上廁所時最好將頭髮綁起，原因是防止細菌沾黏到頭髮上，造成臉部毛孔堵塞。

最新影片:

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根據《每日郵報》報道，外國腎臟病專家Daria Sadovskaya，早前在抖音平台上發布一則影片，建議長頭髮的民眾，在上廁所時要把頭髮綁起來。而她的理由是當大便時，垂下的長髮很易沾黏到糞便中的細菌，繼而將細菌帶到臉上。

當你的頭髮垂下來時，帶有細菌的頭髮會摩擦皮膚，並將所有細菌傳播到你的臉上…

Daria進一步解釋指，暗瘡形成是因為皮膚被油脂、細菌、死皮細胞、污垢堵塞，因此每天洗臉是十分重要，亦有助預防暗瘡。影片曝光後，瞬即令不少網民感到驚訝。

不過這個說法亦惹來其他皮膚科醫生反駁，皮膚科醫生Joshua Zeichner並不認同糞便細菌是造成暗瘡的原兇，反而指油性頭髮更可能才是元兇。他指無論坐在馬桶上或是坐在沙發上，頭髮垂下來遮住臉，導致暗瘡的可能性十分低。

女醫生指上廁所時最好將頭髮綁起，原因是防止細菌沾黏到頭髮上。(影片截圖)

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責任編輯：羅嘉欣

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