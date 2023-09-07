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【火警】大窩口邨單位起火濃煙湧進走廊　多名居民報案求助、2名長者不適

社會 16:36 2023/09/07

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熱門 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

葵涌大窩口邨發生火警。（曾秋文攝）

葵涌大窩口邨發生火警，今日（7日）下午2時許，富國樓7樓一單位突然起火，期間大量濃煙湧進樓梯和走廊，10多名居民報案求助。消防接報到場，開動一隊煙帽隊及一條喉進行灌救，協助大廈居民疏散，約半小時後將火救熄，其間有2名長者不適需送院治理。

據住在17樓的鄔小姐表示，她與103歲的爺爺分別住在兩個毗鄰單位，起火後馬上收拾銀包和手機，呼喚爺爺逃生，期間消防員趕到，揹起祖父落樓。當行至11樓時，看見全層走廊都是濃煙，當時火警鐘亦響起。她指出，相信是7樓起火，逃生至7樓時滿佈濃煙，差點看不到樓梯級。幸居民逃生時並沒有混亂，因居民大多是長者，要小心步行落樓。鄔小姐表示，當時感到驚慌，幸最後到地下安全位置，爺爺亦無大礙，感激消防員奮勇救人。

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記者：曾秋文

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