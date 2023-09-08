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【香港夜經濟】海港城及時代廣場加推晚間活動 　10月1日海運大廈辦賞煙花夜

休閒消費 11:27 2023/09/08

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熱門 黑色暴雨 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

於10月1日國慶當日，海港城會在海運大廈露天停車場舉辦煙花觀賞活動。

九龍倉旗下兩大香港地標商場 ─海港城及時代廣場，於疫情期間及復常後不斷舉辦不同類型的活動及優惠獎賞，為顧客提供更多元化的購物餐飲體驗及驚喜。

為了推動香港夜經濟，海港城率先於今日起增加免費泊車優惠至高達6小時；海港城及時代廣場均會於9月下旬起加推晚間活動增加場內氣氛，亦會聯同不同銀行信用卡、電子錢包及多間商戶推出晚間限定優惠獎賞，希望能夠進一步帶動商場人流及消費。

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政府將於10月1日國慶當日再次舉辦煙花匯演，海港城亦會一如以往在海運大廈露天停車場舉辦煙花觀賞活動，預計將有一萬名市民及遊客參與，一同欣賞闊別五年的香港盛事。

顧客只需於9月18日起於海港城消費滿指定金額及捐款HK$30予香港公益金，即可換領煙花匯演入場券乙張。海港城更特別與網上預訂平台Klook合作招待遊客 (暫定名額2,000個)，讓他們享受這個獨特體驗。

海港城是香港美食熱點，當中25間海景餐廳食肆更可欣賞維港煙花匯演，涵蓋不同菜式及價碼，包括最新開業的川菜「八十里」及人氣薄餅炸雞店 「Pizza Maru」，還有「粵藝館」、「Harbourside Grill」、「幸・匠燒」、「日山」、「Paper Moon」，以至快餐拉麵店「Shake Shack」及「一幻」等。不少餐廳於10月1日當晚會推出「煙花套餐」供大家預訂，適合一家大小、情侶及摰友相聚。

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責任編輯︰陳珈希

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