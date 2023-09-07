【航空業】國泰及馬航放棄訂立共享航班合作協議　競委會決定結束調查

▲ 國泰航空及馬來西亞國際航空擱置訂立共享航班的商務合作協議。（資料圖片）

國泰航空及馬來西亞國際航空擱置訂立共享航班的商務合作協議（metal-neutral joint business agreement），競爭事務委員會現決定結束對兩間航空公司，擬達成商務合作協議的調查。

該兩間航空公司早於2022年5月建議，就所有由國泰及馬航營運、往返香港與馬來西亞的定期客運航班，訂立共享航班的商務合作協議，不論航班實際上是由哪一間航空公司營運，航空公司之間都會攤分該航線的收益及成本。 競委會其後主動接觸兩間航空公司索取有關資料。 經詳細審視它們自願提供的資料後，競委會有合理因由懷疑該協議可能違反《競爭條例》 （《條例》）下的第一行為守則，因此決定展開調查，以評估協議會否損害香港的競爭。

競委會表示，在調查過程中，兩間航空公司一直與會方全面合作，並在7月下旬通知會方及馬國航委會，表示不會落實該協議。於是，競委會現決定結束對兩間航空公司，擬達成商務合作協議的調查。

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責任編輯：梁凱婷