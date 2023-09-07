【睡眠問題】假日補眠是否有效？　牛津大學專家揭「愈睡愈累」真相

▲ 假日補眠是否有效? 專家揭「愈睡愈累」真相。

都市人平日為了返工，普遍有睡不夠的通病！當人們以為可以利用周末放假時間補眠，有專家卻警告，周末多睡不但無法彌補身體疲勞，甚至可能打亂生理時鐘，最終「愈睡愈累」。

最新影片:

據《每日郵報》報道，英國牛津大學神經科學教授Russell Foster指出，即使周六、周日期間，每晚睡10小時也不能補充大腦認知能力。Russell警告，人們如果用周末睡懶覺，反而可能引起一連串負面反應，如擾亂生理時鐘，令夜晚更難入睡，容易「愈睡愈累」。

Russell表示，人們每天平均需要睡足8個小時，若睡滿6至10.5個小時，且白天無疲憊感，那麼仍算在「健康範圍」內，不過如果經常感覺疲倦、煩躁、衝動，需要含糖或是咖啡因飲料的人，意味著「休息不夠」需要多點睡眠時間。

若果經常出現睡眠問題，英國國民保健署（National Health Service，NHS）亦有以下6項建議:

保持規律的睡眠時間

營造一個寧靜的空間

多活動

不要勉強入睡

寫下擔憂事情

減少咖啡因的攝入

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣