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【睡眠問題】假日補眠是否有效？　牛津大學專家揭「愈睡愈累」真相

保健美顏 17:36 2023/09/07

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熱門 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

假日補眠是否有效?　專家揭「愈睡愈累」真相。

都市人平日為了返工，普遍有睡不夠的通病！當人們以為可以利用周末放假時間補眠，有專家卻警告，周末多睡不但無法彌補身體疲勞，甚至可能打亂生理時鐘，最終「愈睡愈累」。

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【活得健康啲】米線湯底+配料熱量大比拼　營養師教增肌減脂健康配搭

據《每日郵報》報道，英國牛津大學神經科學教授Russell Foster指出，即使周六、周日期間，每晚睡10小時也不能補充大腦認知能力。Russell警告，人們如果用周末睡懶覺，反而可能引起一連串負面反應，如擾亂生理時鐘，令夜晚更難入睡，容易「愈睡愈累」。

Russell表示，人們每天平均需要睡足8個小時，若睡滿6至10.5個小時，且白天無疲憊感，那麼仍算在「健康範圍」內，不過如果經常感覺疲倦、煩躁、衝動，需要含糖或是咖啡因飲料的人，意味著「休息不夠」需要多點睡眠時間。

若果經常出現睡眠問題，英國國民保健署（National Health Service，NHS）亦有以下6項建議:

  • 保持規律的睡眠時間 
  • 營造一個寧靜的空間 
  • 多活動
  • 不要勉強入睡
  • 寫下擔憂事情
  • 減少咖啡因的攝入

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責任編輯：羅嘉欣

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