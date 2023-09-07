【旅遊業】新世界與香港迪士尼合作　冀將大嶼山轉型為國際旅遊娛樂產業園

▲ （左起）新世界發展執行董事薛南海、米奇老鼠、香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭。（新世界發展及香港迪士尼提供圖片）

新世界發展及香港迪士尼樂園度假區今日（7日）宣布簽訂合作備忘錄，雙方將探討多個協同合作機遇，包括於全港首個旅遊娛樂地標「11 SKIES」開設全新 精品店、增強交通接駁，以及開發嶄新旅遊及文化產品，以將大嶼山升級轉型為「國際旅遊娛樂產業園」。

位於香港國際機場航天城、由去年起至2025年分階段開業的11 SKIES，為全港最大型一站式零售娛樂商業地標，總樓面面積逾 380 萬平方呎，當中3座甲級辦公大樓「K11 ATELIER 11 SKIES」已於去年中啟用，而未來開業的零售娛樂餐飲部分，雲集超過800間店舖、涵蓋逾120種餐飲概念，以及8個首度亮相香港的世界級娛樂設施，將成為本港最大型的室內娛樂空間。新世界及香港迪士尼相信，11 SKIES坐擁鄰近機場及港珠澳大橋的戰略地理位置，交通便捷，將會成為對外門戶，及連接粵港澳大灣區 「1.5 小時生活圈」8,600萬人口的橋頭堡。

根據雙方的合作備忘錄，新世界及香港迪士尼探討的協同合作將涵蓋零售、產品開發及宣傳層面，期望發揮新世界集團生態圈2,600 萬名會員的龐大機遇，以至在香港及大灣區的K11據點合辦活動和市場推廣。 新世界發展執行董事薛南海表示，集團很榮幸與香港迪士尼兩強聯手，在不同層面優勢互補，並牽頭發揮大嶼山旅遊景點之間的強大協同效應。他亦指，集團將繼續積極物色更多信念相同的合作夥伴，讓大嶼山成為國際旅遊娛樂產業園，令香港成為本地、中國內地及國際旅客的首選目的地。

另外，香港迪士尼致力提供嶄新的多元化體驗，以鞏固其作為香港旅遊地標的地位，其中創辦人華特迪士尼與米奇老鼠銅像「創夢家」將於10月揭幕；而作為全球首個及最大型的《魔雪奇緣》主題園區「魔雪奇緣世界」則會於11月開幕。

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責任編輯：梁凱婷