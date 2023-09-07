【食用安全】台灣火鍋店員工怒斥「入職8日被扣兩個月人工」　網民見扣錢理由反撐火鍋店

▲ 台灣火鍋店員工怒斥「入職8日被扣兩個月人工」，網民見扣錢理由反撐火鍋店。

知名連鎖火鍋食店「海底撈」，向來以待客為尊的服務見稱。惟日前台灣「海底撈」一名員工卻在網上發文，抱怨入職短短8日，就被扣去新台幣82,888元（約港幣20,280元），而自己的月薪本得新台幣3.8萬元（約港幣9,300元），質疑做白工，引起網民熱議。

最新影片：

據Facebook群組「爆料公社二社」，一名海底撈員工日前發文，指自己任職內場洗碗人員，月薪3.8萬元（新台幣，下同），卻在入職8天就被扣了82,888元，表示「很難想一個月會扣多少」，質疑自己根本在做白工。

發帖者亦上傳了扣款明細，扣得比較大數目的原因，是手套掉在地上仍繼續使用，扣1萬元。而把掉地上的菜瓜布放回水槽又被扣1萬元，將下水道水桶拿去洗鍋間水槽裝水，也被扣去2萬。另外亦有鍋具及湯匙不潔、用咖啡色抹布擦餐具、用黑手套清潔餐具、用嘴巴吹手套等原因，全被扣1,000元至2,000元不等。

帖文一出，引發網民熱議。不少網民認同食店做法，直指發帖者衛生習慣惡劣：「衛生習慣真差」、「看樣子你不合適做餐飲業」、「謝謝海底撈嚴格把關洗碗工」，更有人表示：

看到這個讓我更想去吃海底撈。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣