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【去邊啊Do姐】魏浚笙鄭裕玲住森林酒店　享富士山美景房價過萬【附地址】

娛樂 17:09 2023/09/07

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熱門 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

Do姐選擇一間森林酒店與Jeffrey去Glamping。

鄭裕玲（Do姐）主持的HOY TV旅遊節目《去邊啊Do姐》，正於本周播出日本篇，繼林家謙後，Do姐一連兩集跟魏浚笙（Jeffrey）一同遊日，更去到森林漫泉酒店，在富士山下品嘗日式美食。

昨晚（9月6日）第三集，Jeffrey與Do姐遊日，他反客為主，介紹景點無停口，不過Do姐都任由Jeffrey發揮，果然係「靚仔大晒」。

Jeffrey贈Do姐兩句：「見山是山、見山不是山、見山仍是山」，

導遊Jeffrey帶Do姐到澀谷區鍋島松濤公園，參觀由著名建築師隈研吾設計的「森之小徑公廁」，公廁主要以木製造，外形仿似村落。

二人之後出發尋找富士山，Do姐擔心天氣差見不到富士山，她帶Jeffrey到餐廳試飲富士山水所釀製的日本啤酒，包括朱古力、辣椒等味道，Do姐更一口氣試飲5款啤酒，認真飲得。

二人去到的森林酒店，是日本奢華酒店品牌虹夕諾雅其中一間知名酒店，位於高約100公尺的山腰處，沿著山坡向上，被樹木包圍，抬頭望向天空，會發現樹葉的形狀不─，針闊葉混合林帶。赤松樹枝與楓樹紅葉交織而成的樹影灑落臉龐，充滿迷人的大自然美景。

客房三分一為戶外露台客廳，室內與戶外空間的界線結合。並可看著對岸山巒、湖面被，恍若與世隔絕。不過，富士山天氣變幻莫測，能夠在酒店清楚看到山巒，便要碰碰運氣了。

（官網圖片）

酒店私隱高，提供最優質享受，房價自然不菲，2人房間優惠價平均都若11000港元，且長期客滿，現在訂房要排至明年初了。

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虹夕諾雅富士

地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町大石1408

聯絡電話：+81-555-76-5050

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