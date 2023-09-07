【慈善活動】陳校長義教中心辦「謝師」宴邀大眾參與　籌募經費為基層學生義教

▲ 為籌募用於基層學生免費學習支援計劃運作的善款，「陳校長免費補習天地」將於2023年10月13日（星期五）舉行謝師宴。

由陳葒校長創立的「陳校長免費補習天地」（補天），以推動「教育平等」為宗旨，自2011年成立至今，已召集了逾20,000名義務老師，為超過20,000名基層學童免費提供一對一補習服務及學習支援，並為超過6,000名基層青少年及幼童提供才藝訓練班及免費學前教育等服務。

最新影片推介︰

為籌募用於基層學生免費學習支援計劃運作的善款，補天將於2023年10月13日（星期五）晚上取址九龍灣百樂金宴國際宴會廳舉行「補天慈善謝師宴2023」，以「謝師」為主題，誠邀公眾報名參與，參加者更可攜同希望答謝的恩師一起出席，同享師生重聚的歡樂時光。

當晚節目非常豐富，包括補天學生表演、慈善拍賣及義賣攤位等，宴會所籌得的款項將用於補天向基層學生提供的各項免費教育支援。與此同時，補天亦呼籲社會各界及機構團體透過不同方式捐款以支持補天運作，共襄善舉。

陳葒校長表示：「我相信每個人或多或少都會遇到影響生命、甚至改變人生的恩師，就如補天學生們有幸遇到他們的義師那樣。因此，我們特別以『謝師』作為本年慈善晚宴的主題，誠邀來賓攜同恩師們一起出席，除了答謝恩師的栽培及享受師生重聚之樂外，同時可幫助更多基層學生獲享平等的學習權利，饒富意義。」

補天慈善謝師宴2023

日期：2023年10月13日（五）

時間：晚上7時至10時30分

地點：九龍灣宏光道39號宏天廣場地下百樂金宴國際宴會廳

費用：每位$1,500；每席$18,000

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳