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【早餐推薦】癌症專科醫生私心推薦4款必備早餐菜單　多加1物更有效防癌醒腦

保健美顏 16:55 2023/09/08

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熱門 黑色暴雨 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

癌症專科醫生私心推薦4款必備早餐菜單，多加1物更有效防癌醒腦。

吃對早餐非常重要！美國癌症學會旗下4位癌症專科醫生，早前分享了各自私心推薦早餐菜單，更指再多加一物可更有效防癌醒腦。

最新影片：

活得健康啲
【活得健康啲】米線湯底+配料熱量大比拼　營養師教增肌減脂健康配搭

美國電視《Today Show》綜合4位癌症專科醫生，包括史隆凱特琳癌症紀念中心（Memorial Sloan Kettering Cancer Center）腫瘤內科醫生Elizabeth Comen、德州大學安德森癌症中心（MD Anderson Cancer Center）黑色素腫瘤助理教授Jennifer McQuade、俄亥俄州克利夫蘭診所腫瘤專家Suneel Kamath，和約翰霍普金斯大學雪梨金梅爾綜合癌症中心（Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center）醫學教授Elizabeth Platz，推薦4款超健康可預防癌症的早餐菜單。

其中，Elizabeth Comen坦言，只要吃對早餐，就能讓每天有一個全新的開始，可見早餐的重要性。

點擊大圖獲取餐單：

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多加一物更有效防癌醒腦

腫瘤專家Suneel Kamath和黑色素腫瘤助理教授Jennifer McQuade都表示，早上喝咖啡能有助大腦運作，而且適量喝咖啡，更能減少罹癌風險。

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責任編輯：羅嘉欣

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