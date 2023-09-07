【靜觀日】常霖法師「自在生活禪」免費網課　中大研究實証能增加幸福感和活力

▲ 左起：心呼吸創辦人常霖法師、香港中文大學心理學系麥穎思教授。（楊佩瑩攝）

下周二（12日）是靜觀日，慈善團體心呼吸聯同香港中文大學多元文化及全人健康研究室，為常霖法師設計及主理的四星期 「自在生活禪」免費網上課程發佈實證研究結果，整體參加者對課程的滿意度接近滿分，認為課程內容易於完成。

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研究招募762名18歲以上、没有定期禪修正念/靜觀練習，及在過去3個月内没有参加相關研究的人士參與。參加者的平均年齡為 48.4歲，逾半參加者擁有學士或以上學歷，及没有宗教信仰。

與開課前相比，「禪修組」比「等候組」（仍未開課的學員）的學員表現出更好的「活力水平」、「心理幸福感」、「無執著心」及「靜觀」能力，及較少的「心理困擾」及「睡眠障礙」；另外，「禪修組」的禪修練習時間有806分鐘，較「等候組」多494分鐘，可見網課有效地鼓勵參加者進行持續及長時間的練習。

香港中文大學心理學系麥穎思教授指，整體研究結果令人滿意，「網課」以生活化的方式及例子介紹禪修，配合互聯網提供便捷的學習模式，讓提高心理健康課程於社群内易於廣傳、認識及學習。心呼吸創辦人常霖法師認為，科學研究證明這個非宗教式的教學課程，透過無時地所限的網課方式，為大眾提供舒缓日常負面情緒的簡單方法。

心呼吸亦推出「心呼吸」應用程式，常霖法師會以廣東話聲音導航，帶領使用者靜坐，靜坐時間最短只需10分鐘，無論在坐車、做運動都可進行禪修，強調「寧可短，不可斷」。常霖法師表示，早晚做10分鐘就已經有效果，又笑言「禪修3個月後一定有改變，如果沒改變你來找我，不過目前都沒人找過我」。

常霖法師分享，他曾於懲教署内教在囚年輕人攝影課，並引導他們禪修。他告訴他們「一旦想發火就留意自己呼吸」，早晚都要做。隔一兩週後，有學員找他談心，希望能解決常常與母親吵架的問題。常霖法師則開接道：「你媽媽每週來找你，是關心和疼你，一定要記住這點。」又指出他們問題在於溝通方式，教導他只要「只要專注呼吸，發火的感覺就會離開」。其後，兩人關係逐漸轉好，在最後一節分享課上，母子二人更相擁而泣，重修舊好。

網課連結：https://practice.pauseandbreathe.org/

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記者：楊佩瑩