【詐騙貸款】涉騙「遮仔會」逾16.5萬元貸款　47歲警長認欺詐還押候判

▲ 時任警員涉詐騙貸款，今於東區裁判法院承認欺詐罪候判。資料圖片

47歲男警長涉於2017年及2019年間，兩度向香港警察儲蓄互助社（俗稱遮仔會）申請貸款時，虛報每月還款額，最終獲批兩筆合共逾16.5萬元貸款。涉案警長今（7日）在東區裁判法院承認2項欺詐罪，辯方求情時指，被告因賭博問題而借貸，現已清還兩筆貸款。裁判官斥被告作為警員，知法犯法，即時監禁無可避免，將被告還押至9月21日判刑以等候背景報告。

被告黃栢倫（47歲），報稱公務員，今承認被控2項欺詐罪。控罪指，被告於2017年8月14日在香港藉欺騙，即向香港警察儲蓄互助社虛假地表示其貸款的每月還款總額9,000元，意圖詐騙而誘使香港警察儲蓄互助社批准貸款11萬元。另於2019年6月20日在向互助社表示其每月還款5,000元，意圖詐騙而誘使互助社批出貸款約5.5萬元。

辯方求情時指，被告於2015年升任警長，現已被停職，又指被告很可能失去工作，重犯機會不高。辯方指被告因賭博問題而借貸，現已沒有賭博，並已清還兩筆貸款，望法庭考慮本案涉及金額在同類案件中不高，冀先索取社服令報告。

裁判官斥被告作為警員，知法犯法，而且涉案款項不少，即時監禁無可避免，遂拒絕索取社服令報告，將被告還押至9月21日判刑，其間為被告索取背景報告。

案情指，被告於2017年8月14日向香港警察儲蓄互助社（下稱互助社）申請貸款時，表示每月須償還的其他貸款還款為9,000元，互助社遂向被告批出逾11萬元分期貸款。警方隨後調查發現，被告申請以上貸款前已向中國銀行等借款67萬元，每月還款額逾2.2萬。

及至2019年6月20日，被告再向互助社申請貸款，並稱每月須償還的其他貸款還款為5,000元，互助社再批出逾5.5萬元貸款。警方調查發現被告申請貸款前，已向亞洲聯合財務等借款137萬元，每月還款額逾3.9萬。

被告於2022年9月16日被捕，警誡下稱無話可說。被告在警誡錄影會面中承認填寫涉案兩筆互助社貸款申請表時，表明資訊是真實和完整，另承認曾向中國銀行等機構申請貸款，互助社確認被告已於2019年3月償還兩筆涉案貸款。

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記者：梁錦麟