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【KO夜尿】夜尿常見5大成因　醫生警告 : 可能1器官出問題

保健美顏 18:07 2023/09/07

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夜尿常見5大成因　醫生警告 : 可能1器官出問題

有沒有半夜起床「痾夜尿」的經驗? 有泌尿科醫生指出「痾夜尿」雖非嚴重問題，但若經常發生，相信亦會很影響大眾睡眠品質。因此，特意整理出常見5大夜尿成因，希望幫助大家減少夜尿次數，可以一夜好眠！

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泌尿科醫生戴定恩於Facebook表示，夜尿常見成因主要涉及5層面，除了攝取水分過多外，另外4項均是生理問題所影響，包括膀胱過度活躍、膀胱感染、膀胱附近肌肉變弱，以及慢性病影響。他又呼籲民眾一旦受夜尿問題困擾，最好儘快求醫。

5大夜尿成因:

  • 睡前喝太多飲料 ：這算是最常見的成因之一，簡而言之就是睡前喝太多水或是飲料，自然讓你半夜廁所跑不停！戴醫師提醒，白天可以多喝水，但到了晚上，尤其是睡覺前的一兩個小時，就應該盡量少喝水或是飲料，以免尿意叫你起床。
  • 膀胱過度活躍 ：膀胱過度活躍也是一種常見的夜尿成因。意思是膀胱儲存尿液的功能出了問題，一般人可能存了300至500cc的尿才會有尿意，但這種病的患者可能膀胱只儲存了50至100cc的尿就會想跑廁所，通常可以靠藥物治療，跟訓練骨盆的凱格爾運動改善。
  • 膀胱感染 ：如尿道感染或膀胱炎，也可能導致頻尿，進而導致半夜常跑廁所。而如何判斷是不是膀胱炎或尿道感染呢？如果你尿尿的時候會痛，或是總是尿意一來就忍不住，那就可能是膀胱炎或尿道感染了！
  • 年長肌肉變弱 ：隨著年齡增長，肌肉和組織可能逐漸變弱，與控制膀胱相關的肌肉自然也一樣。所以65歲以上的長者，也常有夜尿的問題，這也可以靠著凱格爾運動，也就是訓練骨盆肌改善。
  • 藥物和健康狀況 ：某些慢性病的藥物，可能影響體內液體平衡，導致夜尿。此外，如果你是 #糖尿病 的患者，也可能影響尿液的產生和排出。

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責任編輯：羅嘉欣

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