【網絡熱話】內地大媽團搭巴士當旅遊巴　行李層層疊塞滿車廂網民鬧爆：好危險

▲ 內地大媽團搭巴士當旅遊巴，行李層層疊塞滿車廂。

自從疫情緩和、恢復通關後，不少旅客紛紛來港觀光。近日有港人於網上發文，指日前乘搭過海隧道巴士948線時，發現有內地旅行團帶行李箱上車，並堆滿車廂通道及輪椅停放區，導致巴士逼爆，更猶如變成旅遊巴。

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樓主於Facebook群組「青衣街坊吹水會」發文，分享乘搭過海隧道巴士948線的震撼一幕，從她上載的相片可見，巴士下層輪椅停放區放滿行李箱，一個疊一個，車廂顯得十分擁擠，乘客寸步難行。

真係黐線！架948變咗旅遊巴！

▲ （Facebook「青衣街坊吹水會」圖片）

樓主表示，車長指帶行李箱上車的乘客是旅行團，一行人在銅鑼灣上車，而當巴士駛至修頓球場車站時，由於車廂幾乎滿座，有一半乘客無法上車，「修頓球場之後嗰啲站，一個人都上唔到」。

樓主又憶述當晚情況，指「呢個旅行團係大媽團，全部都係大媽」，她們乘搭至青衣一間酒店附近的車站，「落車嗰陣有晒導遊幫佢哋攞篋」、「佢哋去到酒店落晒車之後，架巴士去吉左九成」。

帖文一出隨即引起網民熱議，不少人都留言鬧爆，「旅行團就好心租架旅遊巴啦」、「啲行李咁堆好危險，司機應該出聲」、「擺到咁亂其實好危險！阻住上落，容易冧落嚟整親人，尤其是若巴士因為路面狀況突然停低，行李篋向前或向後跌」。

亦有網民認為，車長有責任出聲提醒，「司機咁都仲畀佢哋上」，不過樓主留言補充，當時曾向車長反映，但對方表示「奈佢哋唔何，佢哋一人一個篋有無超到大細」、「無權制止佢哋」，又指怕被該群乘客投訴，僅稱「會要求公司畀有行李架嘅巴士佢哋」。

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責任編輯：羅嘉欣