港燈鼓勵年青人實現「綠色能源夢」 潮「撐」香港邁向「碳中和」

▲ 2022/23「綠色能源夢成真」比賽大專組冠軍隊伍表示，得獎項目受港燈的智能電表啟發，亦感謝港燈的工程師提供實用建議。

氣候變化是全球關注的環保議題 ，愈來愈多國家和地區已就實現碳中和制定具體時間表。一向積極推動節能減碳的港燈，每年皆透過舉辦「綠得開心計劃」，鼓勵公眾一同實踐環保目標；而當中重點項目「綠色能源夢成真」比賽更深入中學與大專校園，啟發新一代構思創意環保項目，為延展綠色未來凝聚更大力量。

減碳屬大勢所趨， 港燈以「智『型』碳中和」作為今年「綠色開心計劃」的主題，帶動市民將低碳潮流融入日常生活；同時透過「綠得開心畫廊」，配合網上平台與社交媒體「綠惜電視Green TV」，協助公眾了解如何以最「潮」方式支持香港於2050年前實現碳中和。

▲ 早前舉行的「綠得開心市集」邀請多位減碳潮人分享日常綠活態度。

走入學界 帶動綠色潮流

港燈「綠得開心學校」標誌計劃為學界帶來多元環保減碳活動及服務，協助學生以至校園實踐智惜用電的理念。參與計劃的綠色學校可獲頒證書和使用標誌，免費參與各式活動。

作為深受學界歡迎的「重頭戲」，「綠色能源夢成真」比賽分為中學組和大專組，並從5大主題中作出選擇，包括應用可再生能源、研習及使用清潔能源、推廣能源效益或能源可持續發展、運用創科推動綠色智慧城市發展，以及減碳技術發展及應用，靈活運用創意構思切實可行的環保方案。

▲ 參賽隊伍均全情投入、各展所長，以不同形式演繹項目的成果。

構思智「型」減碳方案 資助環保發明家創夢

2022/23「綠色能源夢成真」比賽早前公布得獎名單，獲得「中學組」冠軍的筲箕灣官立中學團隊從玩樂角度出發，通過設計桌上遊戲傳遞可再生能源的資訊。至於「大專組」冠軍團隊成員則由香港中文大學、香港理工大學及香港教育大學的同學組成，藉設計智能家居電量分析系統，協助用戶分析用電模式，同步提升家居能源管理，實踐低碳生活。

▲ 中學組冠軍隊伍希望公眾從遊戲中輕鬆學習可再生能源及綠色新機遇，推動更多人珍惜資源。

比賽自 2015 年推出以來，已成就過百個綠色夢。新一屆「綠色能源夢成真」比賽正接受報名，截止日期為2023年9月25日，所有入圍隊伍的項目將獲得上限為5萬港元的種子基金資助，並由港燈資深工程師提供指導，以落實參賽項目，大專組冠軍更有機會到港燈實習，了解環保發電的工作。有興趣的學生請即登入的報名專頁提交參加表格。

（特約）