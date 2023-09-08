港燈鼓勵年青人實現「綠色能源夢」 潮「撐」香港邁向「碳中和」
氣候變化是全球關注的環保議題 ，愈來愈多國家和地區已就實現碳中和制定具體時間表。一向積極推動節能減碳的港燈，每年皆透過舉辦「綠得開心計劃」，鼓勵公眾一同實踐環保目標；而當中重點項目「綠色能源夢成真」比賽更深入中學與大專校園，啟發新一代構思創意環保項目，為延展綠色未來凝聚更大力量。
減碳屬大勢所趨， 港燈以「智『型』碳中和」作為今年「綠色開心計劃」的主題，帶動市民將低碳潮流融入日常生活；同時透過「綠得開心畫廊」，配合網上平台與社交媒體「綠惜電視Green TV」，協助公眾了解如何以最「潮」方式支持香港於2050年前實現碳中和。
走入學界 帶動綠色潮流
港燈「綠得開心學校」標誌計劃為學界帶來多元環保減碳活動及服務，協助學生以至校園實踐智惜用電的理念。參與計劃的綠色學校可獲頒證書和使用標誌，免費參與各式活動。
作為深受學界歡迎的「重頭戲」，「綠色能源夢成真」比賽分為中學組和大專組，並從5大主題中作出選擇，包括應用可再生能源、研習及使用清潔能源、推廣能源效益或能源可持續發展、運用創科推動綠色智慧城市發展，以及減碳技術發展及應用，靈活運用創意構思切實可行的環保方案。
構思智「型」減碳方案 資助環保發明家創夢
2022/23「綠色能源夢成真」比賽早前公布得獎名單，獲得「中學組」冠軍的筲箕灣官立中學團隊從玩樂角度出發，通過設計桌上遊戲傳遞可再生能源的資訊。至於「大專組」冠軍團隊成員則由香港中文大學、香港理工大學及香港教育大學的同學組成，藉設計智能家居電量分析系統，協助用戶分析用電模式，同步提升家居能源管理，實踐低碳生活。
比賽自 2015 年推出以來，已成就過百個綠色夢。新一屆「綠色能源夢成真」比賽正接受報名，截止日期為2023年9月25日，所有入圍隊伍的項目將獲得上限為5萬港元的種子基金資助，並由港燈資深工程師提供指導，以落實參賽項目，大專組冠軍更有機會到港燈實習，了解環保發電的工作。有興趣的學生請即登入的報名專頁提交參加表格。
（特約）