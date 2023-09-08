【時尚速報】Salomon時裝化ODYSSEY系列　登山球鞋HBX搶閘率先開賣

時裝市場每天都有新發展，就以運動服市場為例子，過往都離不開nike和adidas這兩大運動品牌幾乎將市場獨霸，但正所謂今時唔同往日，近年崛起的lululemon、Hoka One One、又或是今天要說的Salomon，都為這兩個運動界的巨頭帶來衝擊。

就以1947年已經創立的Salomon，雖然前身是戶外鞋履品牌，但這幾年間不斷和時裝品牌合作推出聯乘系列（歌手Rihanna今年出席Super Bowl中場表演，就是穿著Salomon和MM6 Maison Margiela的聯乘系列球鞋），足見這個戶外遠足的鞋履品牌正式與時尚接軌。

而秋季品牌所推出的ADVANCED Odyssey系列全新鞋款，將會率先在位於中環的潮店HBX搶先推出。

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ADVANCED Odyssey系列合共3個款式，首先ODYSSEY ELMT ADVANCED運動鞋有黑色和橄欖綠色兩種選擇，鞋面創新地採用兩部分設計，由Cordura塗層尼龍布料製成的外層提供額外保護，鞋底則用上專利的Advanced Chassis底盤系統提供穩定性。

採Gore-Tex塗膜物料

其次ODYSSEY ELMT LOW運動鞋結合了高級物料和高度實用的細節。鞋款配有柔軟物料製成的緩震泡棉中底，提供持久的舒適感。

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至於最後的ODYSSEY ELMT MID GORE-TEX運動鞋，採用高強度防水防風的Gore-Tex塗膜物料，同時具備防走位固定鞋舌。加上Advanced Chassis底盤技術和泡沫中底，提供日常及戶外穿著時發揮穩定效能。

產品查詢：HBX/置地廣場地庫 shop 29

記者：何偉雄