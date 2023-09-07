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【聲夢傳奇】O camp風化案頻生令炎明熹家人擔心　Gigi工作忙錯過迎新營感可惜

娛樂 18:43 2023/09/07

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熱門 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

炎明熹因工作關係未能參加Ocamp，坦言感到可惜。

近年屢次爆出大學迎新營（Ocamp）玩法過火，近日多間大學再爆Ocamp風化案，繼香港大學迎新營發生爆疑非禮案，一名教育大學男學生涉嫌在Ocamp期間強姦一名女學生後，嶺南大學Ocamp又爆醜聞。

網上流出一段嶺南大學某宿舍Ocamp的花絮片段，當中可見兩位男學生在玩遊戲時舌吻，亦出現男學生舔女學生手指等情景。

【東張西望】Ocamp玩法連續爆醜聞被指過火　大學生反應兩極：開心冇問題【有片】

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風化案多家人憂心

透過「學校推薦直接取錄計劃」獲理工大學錄取的18歲「聲夢人氣王」炎明熹（Gigi），作為大學一年級新生的她，接受TOPick訪問時坦言恨參加迎新營，可是因工作關係未能參與。

炎明熹透露，家人憂心曾轉發相關報道給她：「我都叫佢哋放心，嗰日有嘢做去唔到，所以大家唔使咁擔心我。」

另外，Gigi續透露本想參加Ocamp的原因：「因為本身性格比較慢熱，想提前認識同學，所以Ocamp對我來講係有好處。但好可惜去唔到，我都希望以後有咩活動，有機會的話都會盡量參加。」

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【TOPick柴犬追星】彭慧中自問身材唔算好當不起女神　性格被動耽誤事業：完全不會去計算

記者：馮雪怡

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