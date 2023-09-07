【影帝太太】劉嘉玲為梁朝偉患社恐解畫　「質問」上山詩鈉為何攬啜偉仔

梁朝偉在第80屆威尼斯影展獲頒終身成就金獅獎，台下偉仔捉著太太劉嘉玲甜蜜親吻，極罕放閃。早前於梁朝偉的61歲生日飯局裡，好友上山詩納「擒啜」偉仔影合照，於日前推出的真人騷節目《出發吧路即生活》裡，劉嘉玲找來閨蜜上山詩鈉任嘉賓，節目裡既就此事質問對方？

首集《嘉玲與Anna》於日前播出，劉嘉玲跟上山詩鈉同遊芬蘭赫爾辛基，原來二人已相識38載。

【電眼影帝】梁朝偉奪金獅獎親吻太太放閃 劉嘉玲扶持逾30年：助他打開心窗

▲ 劉嘉玲主持的真人騷《出發吧路即生活》，找來上山詩鈉做嘉賓！

嘉玲假裝「質問」好姊妹

劉嘉玲說：「我覺得我們無所顧忌，因為我們兩個其實都是很會包容的，就大家說的吃一點虧無所謂了。」其後更對上山詩鈉說：「其實吃虧就是賺便宜了。」

6月27日梁朝偉迎來61歲生日，嘉玲突然提起慶生那天，上山詩鈉攬啜偉仔一事，只見嘉玲問道：「離譜的是，妳為什麼要夾著我老公拍照啊」，上山詩鈉即笑著回應：「那是妳拍的」，其後劉嘉玲也忍不住捧腹大笑。

看出劉嘉玲只是扮呷醋，事實上，上山詩鈉跟偉仔分屬友好，她說：「梁朝偉是我的親人，家人，我好少叫Tony，我叫佢老梁。」

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上山詩鈉：佢會social

之後劉嘉玲說起北歐人予人感覺「社恐」，碰巧梁朝偉也患有「社恐」，劉嘉玲即說：「他們覺得我是『社牛』，Tony是社恐，你覺得他社恐嗎？」上山詩鈉即不認同說：「我不覺得，他ok啊，會social呀。」

在旁的劉嘉玲也認同，她覺得偉仔並非社恐，只是內向。她說：「如果有適合的朋友，他會聊很多。」上山詩鈉即和應：「Non-stop，停不下來。」

節目中，一對好姊妹邊睇日落，邊聽著《夕陽醉了》，嘉玲更說著：「我覺得社牛並不是很大聲講話，或者是很喜歡show off。我覺得社牛應該是讓每一個朋友都很舒服。」

她續說：「為什麼很多朋友喜歡跟我們在一起？因為我們每次不管是吃飯也好，聚會也好，我們都可以帶給朋友快樂，開開心心笑一個晚上。」

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