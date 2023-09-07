【科學教育】教育局擬高小重設科學科　教育專家︰科幻教育激發創新思維

▲ 筆者認為科學教育另闢蹊徑︰科幻教育。（iStock圖片）

1996年，小學的社會教育、科學及健康教育（三科合稱「社科健」）合拼為「常識科」，多年後又將迎來新一輪的改革。教育局去年開始「科學與科技學習的推廣計劃」，研究在高小階段再次加入科學科。津貼小學議會早前就相關改革舉行的圓桌會議，多位專家討論常識科和科學課程的發展，亦就STEAM教育發表真知灼見。戴希立校長於會上提及成功的STEAM教育需要適切地把文化（Arts）融入STEM，基礎教育課程可能要改動不少。

近年，教育界非常重視STEAM教育，一系列與科學教育相關的計劃推陳出新。過去，科學科相比中文、英文和數學，在小學階段往往被視為次要的學科。然而，隨科技飛速發展和未來社會需要，推動優質的小學科學教育逼在眉睫。教育界要好好研究如何重設科學科，包括教師培訓、課程大綱及教學方式等多方面的改革，體現科學教育的精神。

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科學教育的精神

科學教育的核心精神在於培育學生的科學素養（science literacy），這不僅包括教授科學知識和原理，更重要的是培養學生科學思維和精神。科學精神奉實證求真為本，以好奇心驅動，達致創新或發現新知。擁有科學思維的學生善用數據，著眼事物的邏輯關係，能理性地探索世界。要根植科學思維和精神在學生腦中和心中，除了灌輸知識，更重要是激發其學習動機，啟迪其好奇心。

傳統的科學教育依賴教科書和理論，容易忽視培養學生科學思維和精神，更甚之因為灌輸的知識枯燥無味，減少了學生的學習興趣。激發學生學習動機，令學生學習時樂在其中，是有效教學的不二法門。「科幻教育」巧妙地融合創作與科學，激發學生的創新思維和對科學的熱情，筆者認為是回應「如何有效推動科學教育」的好答案。

科幻教育

科幻教育以科學教育的創新之姿在我國抬頭，受到不少教育工作者青睞。今年五月下旬，中國科普研究所與北京市科學技術協會在中國科幻大會上聯合發布了全國首份《青少年科幻教育指南》（《指南》）。《指南》的目的在於利用科幻激發青少年的想像力和創新思維，推動科學教育。

科幻的「幻」建基於其中「天馬行空」的想像力，與科學精神的「大膽假設」相呼應。科幻作品以獨特的方式探索科技對社會和人類生活的影響，有助學生對理解和想像未來。學生所學與世界和未來緊緊結合，有利其開拓創新思維和未來視野，提升科學素養。由此可見，科幻教育不僅是科學教育的延伸，而是整幅科學教育宏圖的重要元素。科幻教育的優勢在於它能將科學知識與科幻創作結合，使學生在學習科學知識的同時，體驗到科學的樂趣和創造力。青少年透過品味甚至創作科幻作品，獲得科技創新靈感，繼而了解基礎科學知識和原理。

要發揮科幻教育的作用，需要教師、科幻創作者、科學家、相關機構與企業等共同努力，亦有賴當局和社會支持。教育工作者在科幻教育的生態中扮演關鍵角色，既要掌握新知識與觀念，也要誘導學生在幻想力構築的奇趣中一步一腳印地學習。期望科幻教育在香港也開枝散葉，越來越多學生擁抱幻想力，啟航遠征浩瀚無垠的科學世界。

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