【轉換跑道】潘蔚林辭任主播做老師作育英才　中大新聞才子颱風紮馬最經典

▲ 潘蔚林辭任主播，轉職做老師。

45歲TVB資深新聞主播潘蔚林早前辭職，他在無綫工作近20年，同事間都非常不捨，有化妝師上載與潘蔚林的合照時，透露對方的去向，原來潘蔚林離職後會到大學教書，作育英才。潘蔚林從小品學兼優，就讀沙田英中天主教郭得勝中學，在校7年都擔任班長，後來考入香港中文大學環境科學系和新聞及傳播學，取得碩士學位，2004年入職TVB擔任主播及記者，亦曾被派駐廣州和北京。潘蔚林以往經常往國內外採訪中國國家領導人外訪活動，以及國內重大突發新聞。

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颱風紮馬最經典

要數潘蔚林記者生涯最令人深刻莫過於2009年7月凌晨，在尖沙咀碼頭一帶報道颱風「莫拉菲」襲港消息，當時天文台已發出9號風球，潘蔚林仍親身上陣「試風式」報道。直播期間他的拖鞋和頭盔被吹走，要紮行馬以防被吹跌，他更示範身體要「向前傾斜」，並做出Michael Jackson的經典跳舞動作「45度傾斜」去形容風力之強，被網民大讚是颱風報道的經典畫面。

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潘蔚林與前有線電視新聞部主播劉紫鳳育有一子，現年8歲。劉紫鳳曾接受TOPick訪問時，曾坦言因為新聞工作，經常開夜所以陪伴兒子的時間甚少，當時她表示希望做全職媽媽多點時間陪伴兒子，未知今次潘蔚林轉職做老師的原因，是否都想工作時間穩定，多點時間陪伴兒子。

畢業於英中天主教郭得勝中學

潘蔚林所讀的天主教郭得勝中學是沙田區內的資助名校，該校以英文為主要教學語言，而潘蔚林所就讀的中大新聞系都是人才輩出，包括他的前同事方東昇、香港電視娛樂有限公司ViuTV董事兼總經理魯庭暉、前新聞主播區家麟等。

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責任編輯︰王明芳