【那年盛夏我們綻放如花】陳穎欣曾為Super Girls成員　「姐姐天花板」Yanny單飛後劇接劇【多圖】

▲ 前女團Super Girls成員陳穎欣（Yanny）被封為「姐姐天花板上。

前女團Super Girls成員陳穎欣（Yanny）有份演出的ViuTV劇《那年盛夏我們綻放如花》現正熱播，飾演何晞賢（歐鎮灝飾）家姐的Yanny於劇中被允仔（葉振弘飾）暗戀，更被網民封為姐姐天花板。

陳穎欣初出道時已是不少宅男心目中的女神，又指Yanny即使黑面時仍然很索，大讚她是冰山美人。

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組女團Super Girls

Yanny出道不久便跟趙慧珊（Aka）、蔡明思（Jessica）、吳嘉禧（Cheronna）和李靜儀（Heidi）組成五人女團Super Girls，推出多首跳唱歌曲，大受歡迎。

女團最終於去年2月正式解散，最後一首團歌為《睡衣派對》。

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2021年3月1日，Yanny成為YouTube Channel試當真的常駐幕前成員，並於去年6月5日在試當真實體謝票場中，正式公佈成為試當真的合約藝人。

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爭仔傳聞

曾有指Heidi與Gareth早於2014年發展地下情，不過二人拍拖一年後，有指Gareth認為Heidi性格太「港女」而提出分手，之後，Heidi更發現其好姊妹Yanny與Gareth在一起，更即時Unfollow Yanny的IG，姊妹反目。

後來，Yanny於受訪時承認正跟Gareth拍拖，但將感情事低調處理，她亦承認Heidi已Unfollow自己，但否認二人因Gareth而反目，更指自己絕非第三者。

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