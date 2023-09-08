  • 26°C
香港時間 : 2023908日 (週五) 19:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 黑色暴雨 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【那年盛夏我們綻放如花】陳穎欣曾組女團Super Girls　「姐姐天花板」Yanny單飛後劇接劇【多圖】

娛樂 19:33 2023/09/08

分享：

分享：

熱門 黑色暴雨 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

前女團Super Girls成員陳穎欣（Yanny）被封為「姐姐天花板上。


前女團Super Girls成員陳穎欣（Yanny）有份演出的ViuTV劇《那年盛夏我們綻放如花》現正熱播，飾演何晞賢（歐鎮灝飾）家姐的Yanny於劇中被允仔（葉振弘飾）暗戀，更被網民封為姐姐天花板。

陳穎欣初出道時已是不少宅男心目中的女神，又指Yanny即使黑面時仍然很索，大讚她是冰山美人。

【那年盛夏我們綻放如花】Yanny被封「姐姐天花板」　網民留言：完全明白點解允仔會沉船

點擊圖片放大
+13
+12

組女團Super Girls

Yanny出道不久便跟趙慧珊（Aka）、蔡明思（Jessica）、吳嘉禧（Cheronna）和李靜儀（Heidi）組成五人女團Super Girls，推出多首跳唱歌曲，大受歡迎。

女團最終於去年2月正式解散，最後一首團歌為《睡衣派對》。

點擊圖片放大
+8
+7

2021年3月1日，Yanny成為YouTube Channel試當真的常駐幕前成員，並於去年6月5日在試當真實體謝票場中，正式公佈成為試當真的合約藝人。

【試當真】陳穎欣粉絲聚會變偶像作品展　Yanny與自己人型紙牌合照打卡

點擊圖片放大
+7
+6

爭仔傳聞

曾有指Heidi與Gareth早於2014年發展地下情，不過二人拍拖一年後，有指Gareth認為Heidi性格太「港女」而提出分手，之後，Heidi更發現其好姊妹Yanny與Gareth在一起，更即時Unfollow Yanny的IG，姊妹反目。

後來，Yanny於受訪時承認正跟Gareth拍拖，但將感情事低調處理，她亦承認Heidi已Unfollow自己，但否認二人因Gareth而反目，更指自己絕非第三者。

最新影片推介：彭慧中專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】彭慧中自問身材唔算好當不起女神　性格被動耽誤事業：完全不會去計算

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【COLLAR成員】邱彥筒處女劇將首播　《那年盛夏我們綻放如花》台前幕後出席記招
18:10 2023/08/17
【COLLAR成員】邱彥筒處女劇將首播　《那年盛夏我們綻放如花》台前幕後出席記招
【那年盛夏我們綻放如花】Marf首拍劇感受多　蔡承恩+黃偉聰+陳傑奇+陳焯嵐回到學生時代
19:19 2023/09/03
【那年盛夏我們綻放如花】Marf首拍劇感受多　蔡承恩+黃偉聰+陳傑奇+陳焯嵐回到學生時代
【那年盛夏我們綻放如花】Yanny被封「姐姐天花板」　網民留言：完全明白點解允仔會沉船
18:27 2023/09/06
【那年盛夏我們綻放如花】Yanny被封「姐姐天花板」　網民留言：完全明白點解允仔會沉船

你可能感興趣

【COLLAR成員】邱彥筒處女劇將首播　《那年盛夏我們綻放如花》台前幕後出席記招
18:10 2023/08/17
【COLLAR成員】邱彥筒處女劇將首播　《那年盛夏我們綻放如花》台前幕後出席記招
【那年盛夏我們綻放如花】Marf首拍劇感受多　蔡承恩+黃偉聰+陳傑奇+陳焯嵐回到學生時代
19:19 2023/09/03
【那年盛夏我們綻放如花】Marf首拍劇感受多　蔡承恩+黃偉聰+陳傑奇+陳焯嵐回到學生時代
【那年盛夏我們綻放如花】Yanny被封「姐姐天花板」　網民留言：完全明白點解允仔會沉船
18:27 2023/09/06
【那年盛夏我們綻放如花】Yanny被封「姐姐天花板」　網民留言：完全明白點解允仔會沉船
陳穎欣 娛樂人物職業 Super Girls 電視劇 ViuTV 演員 歌手 娛樂機構 娛樂行業

最高瀏覽

【全港大水浸】港鐵員工入隧道清理水浸過肩　張欣宇：令人感到憤怒【多圖】
今日 11:39
【全港大水浸】港鐵員工入隧道清理水浸過肩　張欣宇：令人感到憤怒【多圖】
【開學季】開學後三餸飯大排長龍　打工仔不滿學生外出用膳：無晒規矩
12:16 2023/09/06
【開學季】開學後三餸飯大排長龍　打工仔不滿學生外出用膳：無晒規矩
【新聞之花】麥詩敏細菌感染致囊腫　醫生落刀時麻醉仍未生效
18:51 2023/09/06
【新聞之花】麥詩敏細菌感染致囊腫　醫生落刀時麻醉仍未生效