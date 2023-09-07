【爸知弊！你嚟湊吖！】林子善被讚絕世好老公　發表愛妻宣言：將佢缺點放到好細

▲ 林子善獲封絕對好男人。

由黎諾懿及陳敏之主持的TVB真人騷《爸知弊！你嚟湊吖！》，本周節目請來以「淚腺發達」見稱的林子善大派洋蔥，而林太Kary及陳敏之也受到子善洋蔥旋風攻擊，當中敏之事後受訪時更笑指自己喊到眼睫毛都甩埋，十分誇張。

子善「屈機」程度令黎諾懿亦大叫投降，並指要嚴禁太太Nicole收看本周《爸知弊》：「我驚老婆睇完之後會話：『你學吓子善得唔得架，適當時候要講我愛你呀！』」

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本周製作組瞄準子善最大弱點及優點--淚點及體能進行攻擊；為求每位爸爸忙到冇朋友，製作組除不斷派任務，更為子善炮製長達30分鐘的「與B同行體能之巔」。

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子善在30分鐘內必須抱住女兒乖乖進行各項體能考驗，包括「人肉過山車」、「騎膊馬打籃球」、及「父女平板支撐」等；其中以「人肉過山車」最惡啃，子善除要將乖乖連人帶籃Hold在半空足足三分幾鐘，更要不斷模仿過山車上上落落及持續震動，Enjoy到爆的乖乖興奮得連環尖叫。

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驚變「子善讚賞大會」

另外，子善只要見到有危險障礙物，亦定必第一時間為囡囡「鏟除」；由於暖爸指數爆燈，本周製作組安排的「媽媽秘密監察組」計劃竟成「子善讚賞大會」；談到子善是「完美湊女公」，Kary在節目披露背後真相：「奶奶以前做陪月，所以佢細個時會一齊照顧好多BB，（我）啱啱生BB時，好多時都係子善照顧，我就喺側邊學。」

▲ 三位女士（左起）Rosa、Kary同敏之對子善表現讚不絕口。

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坦言最希望老公「唔好成日喊」的Kary，笑指子善連聽兒歌也能聽出眼淚，相當神奇！本周兩集節目，子善亦完全沒有吝嗇眼淚腺，而年僅3歲的乖乖每次見到爸爸喊、均會主動安慰及為爸爸拿紙巾拭淚。

子善自爆最令人搲頭一次爆喊，是在袁偉豪及張寶兒婚禮上：「Uncle拖阿寶兒落嚟，我係已經喊到黐咗線，我喊到阿Ben話：『嘩！好似你結婚喎！』」子善續指當晚還主動找張爸爸盡訴心中情。

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另外，周五的一集還會加入與子善性格完全相反的「素人」爸爸Michael，他與兩名可愛女兒的互動同樣可觀性高。

同時，昨晚TVB官網上載絕密刪剪片段為節目預熱，子善片段中直指太太「冇嘢需要改善」：「我娶佢返嚟一開始已知佢性格，我會將佢缺點放到好細，將佢優點放到好大。」

聽到敏之羨慕大叫OMG，絕世好男人當之無愧。

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