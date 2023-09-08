【情侶買樓】擁私樓女友求夾份買居屋 港男憂分手後物業分配問題網民一句KO

▲ 有港男上網呻，有私樓的女友要他夾份買居屋，他擔心一旦分手，物業怎分配。

香港樓價放緩，跌極都難以上車，所以不少市民都寄望抽居屋做業主！有港男被擁私樓的女友要求夾份買居屋，女友打算將來真的抽到居屋，一間自住一間放租。不過入息不高的港男表示，如果要供樓，他不會再有閒錢花費，並擔心萬一將來分手後，物業分配的問題，不過網民就一句KO港男的煩惱。

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該名港男早前在香港討論區，以「應唔應該聽女朋友講一齊供樓？」為題發帖，他表示前排抽居屋，女朋友每個月也要為私樓供款，

佢諗住如果將來真係抽到嘅話可以拎嚟住，一間就可以租出去。

港男指本身同女朋友一齊供樓沒有什麼大問題，不過自己入息不算好高，加上平時自己沒有儲錢習慣，但女友經常說居屋好平，每個月都係供多幾千元，所以他入紙抽居屋。

港男坦言假如真的要供樓，平時一切的開支都要扣減，並變得零消費，更沒有多餘的錢可以社交，不過他最擔心的是兩人一旦分開了，他供樓供到一半又可以點算？

有時覺得佢自己諗嘢會諗到太完美，同埋唔會身處喺對方嘅角度諗下，真係唔知如果抽到供唔供好...

貼文一出，不少網民都不建議樓主未婚先一齊供樓，「供到一半，飛咗你，層樓就係佢架喇！你想問佢攞返錢？」、「家陣的港女好古惑㗎傻仔，可以話變就變，隨時變面分手，落名貪層樓咋傻仔」、「結咗婚先講啦，同埋真係要量力而為，就即係好似生仔咁，要大家都有共識有計劃，計過數後先好做」、「結咗婚就一定要一齊去供樓，未結婚而層樓又無自己名就正常唔供，拍過幾多次拖？個個女朋友都話要你一齊供樓，你供咗好多樓啦，明白未？」不過有網民則突破盲腸，一句解決樓主煩惱，「有私樓仲可以抽居屋㗎咩？」

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責任編輯︰王明芳