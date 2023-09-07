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【紮職2】黃宗澤張繼聰陳家樂齊演古惑仔　感受睽違已久港片情懷

娛樂 18:32 2023/09/07

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《紮職2》

黃宗澤（Bosco）、張繼聰、陳家樂、黃德斌、周勵淇、衛詩雅領銜主演電影《紮職2》宣布定檔10月5日正式開畫，黃宗澤稱：「這是一齣富有香港情懷的電影！」而張繼聰接上表示：「《紮職2》集江湖動作、兄弟情於一身！」陳家樂直言戲如人生：「我們三位演員的兄弟情來得好快！」

當黃宗澤接到《紮職2》劇本，已經感覺滿滿：「很有以前江湖片、古惑仔電影那份感覺，這是香港最拿手的片種！」阿聰亦認同，《紮職2》將會喚醒觀眾的集體回憶：「近幾年少見這類題材，無論演員或工作人員，也很久沒有接拍過，對觀眾來說是一份情懷，對年輕一代，沒有怎麼在戲院看過這種戲，會有新鮮感！」

三位男主角之中，陳家樂是唯一參與過《紮職》的演員，多年來再收到《紮職2》的邀約，家樂坦言曾擔心過：「《紮職》是自己首次試演古惑仔角色，戲分不算多，今次真正挑戰這種類型的電影，起初的確有些緊張，導演吳家偉想幫我改變既有陽光、斯文的形象，就透過《紮職2》帶來一個新造型吧！」家樂前所未見的平頭look，為戲中力爭上位的金仔（角色名），營造一股不言而喻的霸氣。

首天開工經歷生死　

《紮職2》甫開場，三兄弟感情深厚、聯手抗敵，家樂笑言第一天開工，已跟Bosco與阿聰「有難同當」，火速建立手足情感。

家樂說：「我們的兄弟情來得幾快，第一天就要上山下海，那時天氣很凍又要落水，本來沒說要在水中對打，但導演叫我們愈行愈出，終於所有演員都浸在水中打架，經歷過『生死』，自然好快熟絡！」

紮職三人組

Bosco也表示，非常慶幸能遇上這兩位好對手：「與阿聰拍戲是一種享受，他會拋出很多不同點子、演戲方法，跟大家一起研究；之前未與家樂合作過，開會時，他有阿聰同樣的特質，不斷想出新構思，到現場又會再傾彼此對白、眼神，怎樣可以交流到最好，感情當然會有所增長！」

阿聰甚至用「無私」總結這個「紮職三人組」：「好難得遇上這樣的對手，大家一條心想演好部戲，互相都希望成就對方，這份無私的兄弟情，戲外戲內都一致！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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