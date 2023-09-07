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【航空業】大灣區航空與本地航空學院合作　為機師學員提供面試配對機會

社會 18:29 2023/09/07

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大灣區航空營運總裁吳秀蘭（右二）與香港國際航空學院校長李天柱（左二），在大灣區航空航務總經理鍾啟雲機長（右一）及香港國際航空學院飛行訓練及航空工程培訓中心總監葉欣鴻機長（左一）見證下，簽署合作備忘錄。（大灣區航空提供圖片）

為培育新一代機師，大灣區航空今日（7日）與香港國際航空學院簽署合作備忘錄，透過為有潛質的準機師提供就業發展機會，共同為業界建立未來所需的人才管道，促進本地航空業發展。

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根據合作備忘錄，大灣區航空將提供初步面試配對予香港國際航空學院的見習機師培訓課程學員，以及提供二副機師面試機會予課程畢業生。

全球航空業逐步重回正軌，香港及內地業界對具資歷的機師需求尤其殷切。香港國際航空學院校長李天柱先生表示，航空學院即將推出見習機師培訓課程，培育更多本地民航機師，以切合業界對機師的殷切需求。他亦指，對於課程獲多間本地航空公司大力支持深感高興，並認為各參與的航空公司向課程的學員提供面試機會，將激勵有志成為機師的人才入行，進一步鞏固香港作為國際航空樞紐及培訓中心的地位。

大灣區航空營運總裁吳秀蘭女士亦期待課程推出，她表示，大灣區航空自去年7月啟航以來，飛行網絡不斷擴展，相信此課程能夠培育更多優秀機師，以配合大灣區航空增加航點及擴充機隊的計劃，從而滿足市場需求。

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責任編輯：梁凱婷

 

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