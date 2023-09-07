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【市區重建】民建聯促發展局重建十三街　甯漢豪籲業主勿等重建而不維修

社會 18:41 2023/09/07

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發展局局長甯漢豪出席《九龍城未來社區規劃建議》社區交流會。（曾耀輝攝）

民建聯向政府提出發展建議，包括延伸東九龍高架無軌捷運系統至啟德跑道區，亦建議加快重建「十三街」舊樓。發展局局長甯漢豪回應指，希望大家給予市建局時間進行規劃，在落實重建前，切勿忽視樓宇維修。

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政府現正研究以高架無軌捷運系統作為東九龍線替代方案，由寶達、經秀茂坪、順安、順利、彩雲接連港鐵彩虹站。民建聯今日（7日）再向政府建議，有關捷運系統應延長走綫並加建支綫，並連接至啟德跑道區。

另外，民建聯亦指出「十三街」樓宇日久失修，普遍樓齡已逾60年，有重建需要，希望政府盡早處理。

發展局局長甯漢豪回應指，為保障「十三街」居民，不可提前公布十三街的重建計劃，但市建局一直有研究更新九龍城區，希望居民給予市建局更多時間進行規劃。

她又指，現時「十三街」樓宇狀況較差，呼籲居民無論重建時間表如何，亦要做好樓宇維修，保障自己和他人安全。

有紅磡街坊在一個社區交流活動中，向甯漢豪查詢是否有意將區內的殯儀館搬至沙嶺？甯漢豪回應指，暫時無此計劃。

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記者：陳梓蔚

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