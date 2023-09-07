【蒙面歌手】星星兔追夢12年堅持不露樣　圓夢日本出道跟陳慧琳合作

▲ 星星兔自2011年發布MV，已唱了12年，不變的是貫徹始終的神秘感。(黃建輝攝）

時代轉變，這個年代想追夢的話，難的不是方法或門路，各種比賽甚或網絡平台，都能成為助力，最難的，反倒是堅持下去的韌力。以Sing Sing Rabbit作為藝名，從YouTube上發布改編串燒歌開始歌唱事業的這位網絡歌手，以自己的步伐，唱出了縈繞12年的追夢之歌。

「一開始會戴着這個星星兔頭套來唱歌，主要是自己怕羞，二來覺得增加一點神秘感也不錯。」身形嬌小的星星兔，受訪當天除下了招牌毛毛頭套，戴上充滿DIY風格的口罩，神秘感十足。

她說：「第一首放上網的歌叫《一歌十唱》，而那個MV的最後我背向鏡頭脫下頭套，其實是有一點預告未來或會揭曉的意思。沒想到大家好奇之餘更加喜歡那個星星兔頭套，覺得很可愛，便順勢一直戴住頭套唱，一戴會戴了10年。」

▲ 對美自有一番想法的星星兔，親自設計和縫紉臉上的口罩裝飾。(黃建輝攝）

她笑指其實期間也除下過，不過就以口罩除代。「我喜歡靚的事物，口罩上的裝飾都是自己設計的，覺得這樣更能代表我。」

選擇不曝光樣貌身份專注唱歌的人，星星兔自然並非唯一，更有電視節目以此作為噱頭，但能夠堅持保守「秘密」12年，相信也真的是只此一家。

這個秘密，更被她帶到台灣、日本。「在Youtube上的歌很受台灣網民喜愛，我想是因為唱的是國語歌，甚至因而上了台灣的電視新聞。不過說到出道，就是在日本。」

自小熱愛日本文化

星星兔自小喜愛日本文化，愛聽日本流行歌。「我小時候非常喜歡聽宇多田光的歌，也喜歡中島美嘉的歌，曾經有過一個想法：『如果有天可以在日本唱歌就好了』沒想到有一天真的成真！」

促成在日本唱歌、出道這件事，最大主因是她堅持不懈的決心。「大概2014年，我參加了一個在日本舉辦的授權展。」星星兔解釋指：「我一直覺得Hello Kitty很有趣，可以衍生出這麼多的產品，後來了解過才知道這是有關於IP、授權，那一刻就想到，或許星星兔也可以。」

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未學過設計的她將自己的想法告訴設計師，將星星兔衍生出更多相關形象。「在那個授權展上，我遇到一個日本人，起初以為他是做洗頭水的，聊過後才知道他也是位Artist，甚至曾經簽給了Sony Music，非常喜歡做音樂。那個人對星星兔的歌很有興趣，一口氣買了5隻CD。」

當刻她直覺認為自己應該要與這個人合作，回港後更不惜花了足足一年時間，不斷主動聯絡，終於以誠意成功遊說。「我不斷向他滙報星星兔的動向或新歌，又會探問他未來的工作，甚至當自己去日本時，亦會主動邀約他見面。」

2019年出道日本

那位被她三顧草蘆的日本人，第一次為星星兔爭取到的日本工作機會，便是一個手機遊戲的主題曲。「那時大概是2019年，沒想到，自己真的在日本出道了。」縱然後來遇上疫情，出道後的星星兔得到在日本不同舞台上的演出機會，然而亦因為疫情，讓她開始了另一個意想不到的合作機會。

「因為疫情不得不離開日本回港，當時正在錄新歌，因為日本那邊希望出來的效果令人聽不出是非日本人唱，前後幾乎花了兩年，當然也因為疫情而有影響。」不斷反覆練唱的那刻，星星兔有次靈機一動，認為加進男聲一起唱，效果更好。「真的是當下的一個直覺，後來有朋友認識周國賢，便向我提出，說『佢識日文呀，而且都很喜歡日本文化，不如試試找他合作。』這是這樣促成了上一首合唱歌《恋花》。」

與陳慧琳合唱

《恋花》去年10月是「WHEN SING SING RABBIT MEETS」項目的頭炮作品，亦是她首次與其他歌手合作的作品。「能夠和周國賢一起在日本推出日文歌曲《恋花》，非常開心，過程非常順利，出來的效果也非常好。最驚喜是當《恋花》出現在渋谷街頭的大銀幕首播時，真的很感動。」

相隔差不多一年，星星兔更進一步，這次更與天后級歌手陳慧琳合作，推出日文版及中文版新歌。

▲ 星星兔圓夢闖日本。（黃建輝攝）

她稱:「其實上一首《恋花》還未發布時，已經開始着手進行了，這一次的歌需要找一把女聲，但一直未想到找誰合作。直至去年我在電視上看香港金像獎，聽見Kelly說有意再出新歌和再開演唱會，那一刻我和監製 A.T. 即刻『叮』一聲，就像宇宙發出一個強烈訊號般，都認為我們應該去找Kelly合作。」

面對大前輩，星星兔難免緊張，她更分享自己與天后曾有的兩段過去：「我曾經寫歌給Kelly，不過那次她沒有要到。後來我成了星星兔，有次工作過後，還穿着歌衫，和監製一起吃糖水，竟然遇見Kelly也在店裏，不過我沒有上前打擾，反而是後來Kelly吃完離開，經過我身邊時，說了一句『嘩！咁靚嘅！』現在想起覺得是很有趣的緣份！」

最新影片:彭慧中專訪

記者：王嵐

場地：Ask Cafe

Make up : Pinko.C

Hair : Ming Liu