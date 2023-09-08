【正能量】曾參與嘉利大火及沙士病毒救援工作　男護士退休做義工薰陶子女效法

▲ 黃德華一向喜歡助人的性格，也影響到他兩個子女。（攝影：湯致遠）

護士本身已是一個服務行業，而大半生在醫院度過的黃德華，除了在護士崗位盡忠職守外，還參加了醫療輔助隊及飛行服務隊，上天下地走入人群，為民服務。

1996年嘉利大廈大火及2003年沙士，他都親身經歷了，仍然無阻他退休後繼續做義工。「我一星期3日做義工，一來有寄託；二來可以教識其他人去幫人；三來自己眼界也開闊了。」

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今年63歲的黃德華，自1984年開始在廣華醫院外科、手術室及內科任職護士，其後在伊利沙伯醫院及瑪嘉烈醫院急症室服務。當1996年15層高的嘉利大廈發生5級火警時，他當時代表醫管局，將傷者分流到廣華醫院及伊利沙伯醫院。

「那時候在嘉利大廈上面叫救命，下面也聽不到，所以傷者會開窗將紙丟下來作為求救之用。我目睹有一個男人，從五、六樓跳下來逃命，結果單腿明顯骨折變形，印象很深刻。」黃德華說。

到了2003年沙士事件，他又臨危受命去打這場仗。「瑪嘉烈醫院專接收淘大病人，第一批有12名護士由急症室調上沙士ICU護理病人，當中有3個同事工作期後不幸中招。我是第二批上深切治療部當值的護士，唔驚就假，好彩無中。」當年醫院沒有足夠負壓病房，也沒有今天插喉時，可以用俗稱「象鼻」（IQ Air）吸走病人帶有病毒細菌的氣體。

▲ 黃德華穿上飛行服務隊的制服。（圖片：被訪者提供）

「沙士難忘是因為大家都好無助，而且用藥劑量犀利，是數倍平時使用的類固醇劑量，因此造成有患者有骨枯的後遺症。」他說中招那3名護士，就有一人骨枯，一人心理出現問題，一人後來因婦科病去逝。

「我太太也是做護士，但我不敢回家，因此在馬鞍山度假村住了3個月。太太要拿湯給我，也只能隔著馬路。」幸好一切已事過境遷。

醫療輔助隊關顧長者

黃德華自1994年開始加入醫療輔助隊，退休後更非常投入當中的義務工作，包括到學校、健康和社區中心教大家如何急救及使用Community CPR（社區心肺復甦法，即是不用人工呼吸、不用檢查傷者脈搏和呼吸才做CPR）。又會去家訪，還會帶行動不便的老人家去茶樓飲茶或外出活動。

▲ 參加飛行服務隊，許多時候要往離島或郊外進行拯救。（圖片：被訪者提供）

醫療輔助隊又會與鄰舍輔導會合作，到大嶼山的村落去探訪老人家。「因為距離市區太遠，覆診通常是4個月或半年一次，但中間身體可能有變化，所以我們會幫老人家量血壓、做血糖測試，又提醒他們要準時食藥，不然病情就會控制不好。」

得到何東爵士慈善基金資助，他們也會購買福袋送給長者。「有時候老人家未必將問題講給社工知，但他們可能已經有答案，只是想找一個聆聽者。」黃德華明白臨在及陪伴的重要性。

飛行服務隊學習從直升機自救

相較醫療輔助隊，我們對於飛行服務隊的認識較少。「我們通常負責拯溺及搜索、在郊野及離島那些救護車去不到的地方拯救傷者，又或者在公路上作Roadside Rescue。」由於飛行服務隊有年齡限制，因此黃德華2014年55歲時，已要人生第一次退休了。

作為飛行服務隊成員，經常要在半層樓高的地方跳下或被吊下來。「我試過一次在西灣山，有需要要跳下jump out時安全着陸，但直升機的風力將我吹向前，我要捉住已著陸的機艙人員，方可以煞停站穩於斜坡上。」

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他們也要保持靈活的身手，在不同情況下也要反應靈敏。「我們要每三年都去新加坡做訓練，模擬直升機跌落水在水底如何逃生。因為直升機已經在水中反轉了，要學習由機艙解除安全扣後，逃生游向機身的一個指定方向。第一次訓練也害怕，但六、七次後就不驚了。」

子女因父親耳濡目染做義工

黃德華一向喜歡助人的性格，也影響到他兩個子女。「我個女是教書，有參加學校紅十字會的工作。我個仔是做社工，中學已去做義工，並且會去惜食堂幫手、幫明哥派飯，又會去教老人家用手機及電腦。」

他自言不是他帶子女去做義工，但或許耳濡目染下，子女就自動自覺效法父親的行為。「施比受更有福，其實我得到的也比別人多。」

記者：何小雲