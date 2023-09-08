【小一入學】從拒直資名校取錄到叩門成功　車婉婉升小選校面試血淚史

▲ 車婉婉為兒子BBQ的升小選校面試過程長達9個月，真是有血有淚。

看著兒子車浚義（BBQ）進入小學校門，星媽車婉婉有極大感觸。回想過去近一年，婉婉都為著選校面試而煩惱，她一直心儀港島區一所津貼老牌男校，認為最適合性格單純的BBQ。結果從她放棄另一所直私名校offer開始，就踏上一條最難行的路，經歷過自行分配學位、大抽獎落空後，最終叩門成功，「食飽全餐」如願升讀心儀的老牌男校。

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選校面試歷時9個月

7月中時，婉婉在社交平台發表了一篇長文「向所有升小一父母和小朋友致敬」，並附上一張BBQ在聖公會幼稚園的畢業照，剖白由考直資去到最後叩門的心路歷程，她形容為「攰過開十晚通宵加埋開十場演唱會」，獲得一眾家長網民鼓勵。婉婉藉著是次訪問詳述9個月的選校面試歷程，並強調自己當時的疲累程度是史無前例。

我覺得攰過我拍幾套劇……我記得完成所有叩門後，我全身癱軟。我開演唱會是知道結果，但這（選校面試）是未知數，也是為兒子做一個人生決定，我老公又不懂，選直資校、填表，甲乙部幾多個志願等等，他全部沒有概念，由我一個人搞定。

▲ 婉婉和Jonathon齊齊送BBQ返學，送到去學校門口。（IG圖片）

直私報5間 最難頂拍片

首先去年開學後，一眾K3家長都為孩子報讀多間直私學校，獲取錄後就不必再煩官津校統一派位。屬於輕鬆型家長的婉婉，只為BBQ報讀了5間學校，「我已經被很多媽咪朋友鬧到飛起，有很多媽咪都報讀最少10間學校。」婉婉幕前工作雖忙，但她仍盡量出席選校講座，她謹記有位校長說過一句：

如果你不想孩子入讀那間學校，真的不要報。

因此家住港島的婉婉只報讀了一所九龍區男校，其餘4間在港島。當時疫情反反覆覆，不少學校需要遞交影片報名，幕前工作繁忙兼對拍片有要求的婉婉，沒有很多時間準備，「為一間學校拍片我都想嘔，如果要做20間，都不會做得好。」報太多學校不只媽媽辛苦，也苦了孩子。

▲ 車婉婉為兒子升小選校面試歷時九個月，最終都能考入心儀小學，苦盡甘來。（越玲瓏攝）

毅然拒絕直資名校offer

婉婉認為報直私學校的階段，最辛苦就是拍片，差一點母子決裂，「邪到爆炸，我老公此時就中了新冠，做IT的弟弟也全家中招。」她自言是個一搞電腦就會壞的人，所以她一定要外求，輾轉下找到契哥幫忙。其中一間學校的影片要求一小時回答4條問題，但婉婉要BBQ答第一條問題已花去36分鐘。

我契哥說：『阿妹呀，個演員不行了！』個演員即是BBQ啦，啪一聲躺在沙發上了。他直言BBQ只是小朋友，不能強求太多。最後以我標準，我當然覺得做得不好，尤其答最後一條問題。整個製片過程好緊張，連上片都擔心會當機。

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為了準備直私校面試，婉婉有為BBQ「補雞精」，鞏固他既有知識及練習自我介紹等，但就沒有上面試班。最後婉婉獲港島一間直資名牌男女校取錄，本應滿心歡喜，但她考慮了兩日後，以電郵回覆校方拒絕offer，她解釋原因：

我接受了就不能攪珠，有一間心儀男校在我區，我可能成功派入的，所以我決定疊埋心水去攬珠。

▲ 婉婉想不到自己拒絕了直資學校offer，會令BBQ在學校承受巨大壓力，不禁悲從中來。（越玲瓏攝）

自責讓兒子情緒受困擾

不過，婉婉萬萬想不到她這個冒險的決定，卻大大影響了BBQ的情緒。在去年聖誕節前夕，直私學校取錄結果陸續公布，同學間互相分享將會入讀的小學，惟BBQ是少數未有著落的，令他有段時間感到不知所措，質疑是否自己有問題，婉婉回憶當時情景，也不禁眼淚盈眶道：

有一日BBQ回家問我：「媽媽，其實我會去哪裏呀？」我答其實目前未知，但我們都有一些選擇……他看著我說：「這個同學會跟他，那個同學又跟他，那誰人跟我呀？」我心想……死了……我從沒想過這個決定，會讓他有這麼大壓力，是我決定錯了嗎？

婉婉有感愧對了兒子，連老師也明言此決定太冒險，婉婉引述老師意見：「他們說沒有人會這樣做，我很勇敢，現階段只能為我祈禱。」

▲ 婉婉想不到幼稚園畢業禮在伊館舉行，對她有另一番意義。（IG圖片）

大抽獎落空首3志願

既然已下決定，婉婉硬著頭皮去參加自行分配學位和統一派位，由於傳統男校多世襲及宗教分等，BBQ不夠分數。在大抽獎的甲乙部，婉婉都填上心儀男校，惟她在乙部可填選校網內最多30間學校，她只填了6至8間，「我已全填心儀學校，我真的不想填沒有興趣的學校。」學老師話齋，婉婉真的很勇敢。

勇者就是要挑戰，大抽獎果然派不到首三志願，婉婉行到最後一步「叩門」，目標為本的她再向4間學校報名，當中包括心儀的兩間男校，一間英文、一間中文教學，最終獲兩間男校取錄。

好感恩，一個本來無一物的人，突然間神安排我們有選擇，最後我選了最心儀的英文男校。整個過程真是有血有淚，要在IG打一篇長文訴心聲。

▲ 車婉婉回想每一個決定都沒有後悔，惟最心痛自己的決定影響了兒子心情。（越玲瓏攝）

減叩門位下仍成功突圍

本學年的小一叩門位每班減一個名額，變相競爭更激烈，但BBQ仍能突圍而出，確實叻仔！婉婉笑言完全不知道BBQ在面試期間做了甚麼，問過BBQ只獲回覆「不記得了」，所以婉婉只能給予一個叩門面試貼士就是，一定要穩定孩子的情緒，並要為孩子再複習自我介紹及既有知識等。

「由於叩門距離上次直私面試已經大半年，心情已經鬆散了許多，所以要急急為孩子補雞精。」對此婉婉十分感激BBQ同學的媽咪出手相助，她稱那位媽媽比自己更著緊：「當時我正拍攝兩套劇加《中年好聲音》，她說不行了阿車，一定要幫兒子練習。結果她每星期上來我家3、4次，幫我兒子練習看圖說故事、講中英文等。」

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婉婉笑言，那位媽媽朋友更使出殺手鐧「學童獎勵計劃」配合，「她說事到如今，一定要有學童獎勵計劃了，對BBQ說如果你考到這間學校，我們就送禮物給你，她還帶同一袋禮物給BBQ抽獎，以減輕BBQ的叩門壓力，覺得是一件開心事。」

回顧這9個月，婉婉沒有後悔，最終也能成功入讀心儀學校，反之BBQ對得來不易的學位更感珍惜，婉婉記得收到學校電話的一刻，兩母子都興奮莫名。

「那一朝早約7時30分電話響，我還以為是校車姨姨來電，怎料我一接聽話筒傳來：「我哋呢度XXX學校…」我再三問他是甚麼學校，我聽到之後即刻多謝老師，對正在吃早餐的兒子報喜，他大叫「YEAH！」我說，你終於可以返學校告訴老師，你升讀那一間學校了。」

▲ 婉婉希望兒子認識多些朋友仔，與一班男孩子共同成長。（越玲瓏攝）

盼學好中文 與男同學結伴成長

堅持入讀傳統名校，不怕俾人標籤為虎媽？你忙工作，老公不諳中文又難教功課。「不會啦！附近補習社已經爆晒棚，我打去報名已經滿額了。讀本地學校就是這樣，好好讀書吧，我最希望他學好中文，認識多些朋友仔，與一班男孩子共同成長，找到自己的興趣發展。」小學家長的期望，就是如此簡單。

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記者：林綺玲

化妝：Meegan Seak@Brighten Up Image Production

髮型：Sekio Sin@Hair Culture

服裝：boraaksu.Asia

場地：Cozy Play Town