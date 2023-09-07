【性侵少女】足球員涉性侵17歲女生續審　事主供稱被吻後不覺危險未有離開

▲ 足球員涉性侵少女案今於高院續審。資料圖片

26歲足球員涉於2021年3月中，駕車載17歲女生到大潭水塘後涉於車內性侵女生，涉案足球員否認強姦罪，案件今（7日）於高院續審。事主供稱與被告坐在後座時，被告坐得很近及搭其肩膊，事主感到不自在。事主稱被告吻她時，她曾推開對方。辯方則指事主其後可以離開，事主稱當時不覺得有危險。

被告葉嘉宇（現年26歲），報稱足球員，被控1項強姦罪，控罪指他於2021年3月16日，在香港大潭強姦X。

事主X今續作供，X供稱案發當天與被告一同購買食物時，被告曾搭其肩膊而行，事主解釋屬普通行為，並指同性與異性朋友沒有分別，雖然她感到「少少怪」，但對她而言不是嚴重的事，故未有拒絕。

兩人買完食物後，X稱登上被告的私家車後，從沿途路牌發現被告正駛往大潭方向，X感到奇怪和問及去向，X同意當時未有拒絕到大潭，因相信對方及沒想過會發生之後的事。

X續稱，被告吃完東西後建議到後座傾談，X指當時沒有戒心。辯方則指出，X當時對被告有好感，X供稱從朋友角度是相信對方，從朋友角度而言信任代表「有少少好感」。

X稱遭被告搭肩膀時感到少許不自在，因被告坐得太近，及當時兩人是第二次見面，X表示當時很緊張。辯方則指出，要求被告不要坐太近並非難以啟齒。X供稱不習慣社交，對她而言是有難度。辯方則指X第二次與男性見面即被搭肩膀，質疑不習慣社交之說法矛盾，X不認為有問題。

辯方續指X稱遭被告強吻及被撫摸胸部時，X沒有說「唔好」，沒有明顯反對，即使推開被告亦只是輕力而已，猶如害羞的女士，並不表示不喜歡其行為，X不同意說法。

辯方指X及後問被告是否有女友，以及對其他人是否一樣調情，並沒有明顯作出反對，質疑X為何不離開，X稱當時不覺得危險。辯方續指，當被告回應「點解咁睇我」後，X即致歉及安慰被告，給予被告錯誤訊息以為可繼續吻她。X供稱安慰對方因感「講錯嘢」令他不開心，不等同喜歡對方，以及對方可以續續吻她。

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記者：林育慧