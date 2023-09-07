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【不良銷售】海關指今年首8個月接獲13宗有關藥行投訴　向6人及1間公司作出檢控

社會 19:25 2023/09/07

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(陳靜儀攝)

消委會點名嚴正譴責銅鑼灣4間藥店，涉及俗稱「斤變両」、「両變錢」的不良營商手法，包括「藥城」、「521生活百貨」、「環球大藥坊」和「安康大藥坊」。海關表示，由去年一月至今年八月，海關經整合舉報後共開立13宗涉及「參茸海味及中西藥業」的調查個案，其中8宗個案已完成調查，並已對6名人士及1間公司作出檢控。

發言人亦指，根據《商品說明條例》，商戶如使用不良營商手法，包括就商品作出虛假說明、誤導性遺漏、作出具威嚇性營業行為及先誘後轉銷售行為，均屬違法。一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。海關在處理懷疑涉及違反《條例》的個案時，需要考慮個別事件的實際情況及相關證據，才能判斷該個案是否有抵觸《條例》。惟每一宗個案的情況皆有其獨特性，不能一概而論。

海關十分關注商戶以不良營商手法誤導旅客購物的情況，一直設有快速行動隊處理短期留港旅客的緊急投訴，並會即時轉介有關個案予調查人員作優先處理。如發現違反《條例》的情况，定必果斷採取適當的執法行動。海關提醒商戶須遵守《條例》的規定，而消費者亦應光顧信譽良好的商戶及留意商品的計價單位，並要求更詳細資料，包括所選商品的總價格，再作交易決定。

發言人指，一直致力以嚴厲執法、合規推廣及宣傳教育的三管齊下策略，打擊不良營商手法，加強對消費者的保障。如消費者或訪港遊客遇到懷疑違反《條例》的活動，應保留有關單據及貨品，並致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）作出舉報。

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