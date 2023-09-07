  • 26°C
香港時間 : 2023907日 (週四) 22:09
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港深合作】河套區港深創科園發展聯合專責小組舉行會議　商便利兩地科研人員往返措施

政治 20:32 2023/09/07

分享：

分享：

熱門 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

孫東今日與深圳市副市長王守睿在香港，共同主持河套區港深創新及科技園發展聯合專責小組，第十次會議。(政府新聞處圖片)

創新科技及工業局局長孫東今日與深圳市副市長王守睿在香港，共同主持河套區港深創新及科技園發展聯合專責小組，第十次會議。港深雙方有就河套深港科技創新合作區的未來發展，以及可在河套實施的專屬跨境措施，如便利兩地科研人員往返的措施，進行商討。

港深雙方在會上聽取了港深創新及科技園有限公司匯報，推進深港創新科技合作和興建港深創科園的工作進度、土木工程拓展署匯報河套地區基建配套工程的進度，以及深圳市政府就深圳科創園區的最新建設情況的匯報。此外，港深雙方亦就合作區的未來發展，以及可在河套實施的專屬跨境措施，例如便利兩地科研人員往返的措施，進行商討。

孫東表示，香港特區會繼續與深圳合作，積極融入國家發展大局，推動合作區在「一國兩制」下「一區兩園」的優勢，包括爭取試行專屬跨境政策，確保人流、物資流、資金流、信息流都能夠暢通流動，實現創科深度合作的橋頭堡。

出席會議的其他港方代表包括創新科技及工業局常任秘書長麥德偉、創新科技及工業局副局長張曼莉，以及發展局、政制及內地事務局、教育局、文化體育及旅遊局、創新科技署和土木工程拓展署的代表。深圳市的代表來自市政府港澳事務辦公室、市發展和改革委員會、市科技創新委員會、市司法局、市規劃和自然資源局、市工業和信息化局、市口岸辦公室、福田區人民政府和深圳深港科技創新合作區發展有限公司。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：區綽彥

相關文章

【Ocamp風波】李家超：大學內違法行為不能容忍　教大將成立專責小組檢視迎新營流程
16:31 2023/09/05
【Ocamp風波】李家超：大學內違法行為不能容忍　教大將成立專責小組檢視迎新營流程
【施政報告2023】民建聯倡「雙減」　減樓市「辣招」及股票印花稅
今日 15:40
【施政報告2023】民建聯倡「雙減」　減樓市「辣招」及股票印花稅
【市區重建】民建聯促發展局重建十三街　甯漢豪籲業主勿等重建而不維修
今日 18:41
【市區重建】民建聯促發展局重建十三街　甯漢豪籲業主勿等重建而不維修

你可能感興趣

【Ocamp風波】李家超：大學內違法行為不能容忍　教大將成立專責小組檢視迎新營流程
16:31 2023/09/05
【Ocamp風波】李家超：大學內違法行為不能容忍　教大將成立專責小組檢視迎新營流程
【施政報告2023】民建聯倡「雙減」　減樓市「辣招」及股票印花稅
今日 15:40
【施政報告2023】民建聯倡「雙減」　減樓市「辣招」及股票印花稅
【市區重建】民建聯促發展局重建十三街　甯漢豪籲業主勿等重建而不維修
今日 18:41
【市區重建】民建聯促發展局重建十三街　甯漢豪籲業主勿等重建而不維修
文化體育及旅遊局 創新科技及工業局 孫東 土木工程拓展署 創新科技署 發展局 基建創建 深圳 政制及內地事務局 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【新聞之花】麥詩敏細菌感染致囊腫　醫生落刀時麻醉仍未生效
18:51 2023/09/06
【新聞之花】麥詩敏細菌感染致囊腫　醫生落刀時麻醉仍未生效
【學生津貼】學生津貼9.14可經智方便+電子申請　較紙本早逾3周接受申請
17:16 2023/09/06
【學生津貼】學生津貼9.14可經智方便+電子申請　較紙本早逾3周接受申請
【裕美尋親】千里尋父成功IG晒全家福　裕美相隔23年後終父女團聚
今日 09:54
【裕美尋親】千里尋父成功IG晒全家福　裕美相隔23年後終父女團聚