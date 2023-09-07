【港深合作】河套區港深創科園發展聯合專責小組舉行會議　商便利兩地科研人員往返措施

▲ 孫東今日與深圳市副市長王守睿在香港，共同主持河套區港深創新及科技園發展聯合專責小組，第十次會議。(政府新聞處圖片)

創新科技及工業局局長孫東今日與深圳市副市長王守睿在香港，共同主持河套區港深創新及科技園發展聯合專責小組，第十次會議。港深雙方有就河套深港科技創新合作區的未來發展，以及可在河套實施的專屬跨境措施，如便利兩地科研人員往返的措施，進行商討。

港深雙方在會上聽取了港深創新及科技園有限公司匯報，推進深港創新科技合作和興建港深創科園的工作進度、土木工程拓展署匯報河套地區基建配套工程的進度，以及深圳市政府就深圳科創園區的最新建設情況的匯報。此外，港深雙方亦就合作區的未來發展，以及可在河套實施的專屬跨境措施，例如便利兩地科研人員往返的措施，進行商討。

孫東表示，香港特區會繼續與深圳合作，積極融入國家發展大局，推動合作區在「一國兩制」下「一區兩園」的優勢，包括爭取試行專屬跨境政策，確保人流、物資流、資金流、信息流都能夠暢通流動，實現創科深度合作的橋頭堡。



出席會議的其他港方代表包括創新科技及工業局常任秘書長麥德偉、創新科技及工業局副局長張曼莉，以及發展局、政制及內地事務局、教育局、文化體育及旅遊局、創新科技署和土木工程拓展署的代表。深圳市的代表來自市政府港澳事務辦公室、市發展和改革委員會、市科技創新委員會、市司法局、市規劃和自然資源局、市工業和信息化局、市口岸辦公室、福田區人民政府和深圳深港科技創新合作區發展有限公司。

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責任編輯：區綽彥