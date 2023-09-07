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【杭州亞運】康文署18區設「亞運直播區」　籲市民齊撐港隊【附36場館地址】

社會 20:48 2023/09/07

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熱門 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

康文署已設立亞運會專題網頁方便市民瀏覽直播區資料。（網頁截圖）

杭州第19屆亞運會將於9月23日揭幕，康文署今日（7日）公布，將於9月23日至10月8日期間，在轄下18區、共36個指定體育館，設立「亞運直播區」播放亞運會賽事，讓市民感受運動盛事氣氛，同時為出戰健兒打氣，以支持香港運動員參加亞運。

36個指定體育館「亞運直播區」將於9月23日晚上8時起開放，9月24日至10月8日期間開放時間則為上午8時至晚上10時30分，康文署籲市民到場同心撐港隊。

康文署已設立亞運會專題網頁方便市民瀏覽直播區資料，網頁已上載一系列亞運體育運動入門知識影片，由精英運動員親身講解和示範運動技巧。

康文署亦將於9月23日亞運會開幕當日下午6時，於九龍公園體育館副場舉行「亞運直播區啓動禮」，屆時會有本港單車和賽艇運動員分享及運動示範，歡迎市民出席並參與同樂活動。 

36個指定體育館「亞運直播區」詳情

中西區

  • 香港公園體育館（中環紅棉路29號）
  • 士美非路體育館（堅尼地城士美菲路12 K號士美非路市政大廈4樓）

東區

  • 柴灣體育館（柴灣怡順街6號）
  • 渣華道體育館（北角渣華道99號渣華道市政大廈3樓）

南區

  • 香港仔網球及壁球中心（香港仔海傍道1號）
  • 黃竹坑體育館（黃竹坑道168號）

灣仔區

  • 港灣道體育館（灣仔港灣道27號）
  • 黃泥涌體育館（跑馬地毓秀街2號黃泥涌市政大廈5樓）

九龍城區

  • 佛光街體育館（何文田牧愛街18號9樓）
  • 土瓜灣體育館（土瓜灣下鄉道66號）

觀塘區

  • 彩榮路體育館（觀塘彩榮路58號）
  • 鯉魚門體育館（油塘鯉魚門市政大廈2樓）

深水埗區

  • 北河街體育館（深水埗基隆街333號北河街市政大廈6樓）
  • 深水埗體育館（深水埗深旺道38號深水埗康樂文化大樓2樓）

黃大仙區

  • 彩虹道體育館（黃大仙彩虹道150號）
  • 蒲崗村道體育館（黃大仙慈雲山蒲崗村道120號）

油尖旺區

  • 九龍公園體育館（尖沙咀柯士甸道22號）
  • 大角咀體育館（大角咀褔全街63號大角咀市政大廈6樓）

離島區

  • 梅窩體育館（大嶼山銀石街9號梅窩巿政大廈1樓）
  • 東涌文東路體育館（東涌文東路39號東涌市政大廈地下）

葵青區

  • 林士德體育館（葵涌興芳路176號）
  • 青衣西南體育館（青衣涌美路70號）

北區

  • 聯和墟體育館（粉嶺聯和墟和滿街9號3樓）
  • 保榮路體育館（上水百和路19號）

西貢區

  • 香港單車館（將軍澳寶康路105-107號）
  • 調景嶺體育館（將軍澳翠嶺路2號）

沙田區

  • 美林體育館（沙田大圍美林邨第3期）
  • 源禾路體育館（沙田源禾路8號）

大埔區

  • 大埔墟體育館（大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓6樓）
  • 大埔體育館（大埔汀太路13號）

荃灣區

  • 荃灣體育館（荃灣永順街53號）
  • 蕙荃體育館（荃灣廟崗街6號）

屯門區

  • 賽馬會屯門蝴蝶灣體育館（屯門湖山路11號）
  • 友愛體育館（屯門興安里3號）

元朗區

  • 天水圍體育館（天水圍天柏路1號）
  • 元朗體育館（元朗馬田路52號元朗文化康樂大樓3樓）

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責任編輯：馮琪雅

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