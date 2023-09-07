【杭州亞運】康文署18區設「亞運直播區」　籲市民齊撐港隊【附36場館地址】

▲ 康文署已設立亞運會專題網頁方便市民瀏覽直播區資料。（網頁截圖）

杭州第19屆亞運會將於9月23日揭幕，康文署今日（7日）公布，將於9月23日至10月8日期間，在轄下18區、共36個指定體育館，設立「亞運直播區」播放亞運會賽事，讓市民感受運動盛事氣氛，同時為出戰健兒打氣，以支持香港運動員參加亞運。

36個指定體育館「亞運直播區」將於9月23日晚上8時起開放，9月24日至10月8日期間開放時間則為上午8時至晚上10時30分，康文署籲市民到場同心撐港隊。

康文署已設立亞運會專題網頁方便市民瀏覽直播區資料，網頁已上載一系列亞運體育運動入門知識影片，由精英運動員親身講解和示範運動技巧。

康文署亦將於9月23日亞運會開幕當日下午6時，於九龍公園體育館副場舉行「亞運直播區啓動禮」，屆時會有本港單車和賽艇運動員分享及運動示範，歡迎市民出席並參與同樂活動。

36個指定體育館「亞運直播區」詳情

中西區

香港公園體育館（中環紅棉路29號）

士美非路體育館（堅尼地城士美菲路12 K號士美非路市政大廈4樓）

東區

柴灣體育館（柴灣怡順街6號）

渣華道體育館（北角渣華道99號渣華道市政大廈3樓）

南區

香港仔網球及壁球中心（香港仔海傍道1號）

黃竹坑體育館（黃竹坑道168號）

灣仔區

港灣道體育館（灣仔港灣道27號）

黃泥涌體育館（跑馬地毓秀街2號黃泥涌市政大廈5樓）

九龍城區

佛光街體育館（何文田牧愛街18號9樓）

土瓜灣體育館（土瓜灣下鄉道66號）

觀塘區

彩榮路體育館（觀塘彩榮路58號）

鯉魚門體育館（油塘鯉魚門市政大廈2樓）

深水埗區

北河街體育館（深水埗基隆街333號北河街市政大廈6樓）

深水埗體育館（深水埗深旺道38號深水埗康樂文化大樓2樓）

黃大仙區

彩虹道體育館（黃大仙彩虹道150號）

蒲崗村道體育館（黃大仙慈雲山蒲崗村道120號）

油尖旺區

九龍公園體育館（尖沙咀柯士甸道22號）

大角咀體育館（大角咀褔全街63號大角咀市政大廈6樓）

離島區

梅窩體育館（大嶼山銀石街9號梅窩巿政大廈1樓）

東涌文東路體育館（東涌文東路39號東涌市政大廈地下）

葵青區

林士德體育館（葵涌興芳路176號）

青衣西南體育館（青衣涌美路70號）

北區

聯和墟體育館（粉嶺聯和墟和滿街9號3樓）

保榮路體育館（上水百和路19號）

西貢區

香港單車館（將軍澳寶康路105-107號）

調景嶺體育館（將軍澳翠嶺路2號）

沙田區

美林體育館（沙田大圍美林邨第3期）

源禾路體育館（沙田源禾路8號）

大埔區

大埔墟體育館（大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓6樓）

大埔體育館（大埔汀太路13號）

荃灣區

荃灣體育館（荃灣永順街53號）

蕙荃體育館（荃灣廟崗街6號）

屯門區

賽馬會屯門蝴蝶灣體育館（屯門湖山路11號）

友愛體育館（屯門興安里3號）

元朗區

天水圍體育館（天水圍天柏路1號）

元朗體育館（元朗馬田路52號元朗文化康樂大樓3樓）

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責任編輯：馮琪雅