【杭州亞運】康文署18區設「亞運直播區」 籲市民齊撐港隊【附36場館地址】
社會 20:48 2023/09/07
杭州第19屆亞運會將於9月23日揭幕，康文署今日（7日）公布，將於9月23日至10月8日期間，在轄下18區、共36個指定體育館，設立「亞運直播區」播放亞運會賽事，讓市民感受運動盛事氣氛，同時為出戰健兒打氣，以支持香港運動員參加亞運。
36個指定體育館「亞運直播區」將於9月23日晚上8時起開放，9月24日至10月8日期間開放時間則為上午8時至晚上10時30分，康文署籲市民到場同心撐港隊。
康文署已設立亞運會專題網頁方便市民瀏覽直播區資料，網頁已上載一系列亞運體育運動入門知識影片，由精英運動員親身講解和示範運動技巧。
康文署亦將於9月23日亞運會開幕當日下午6時，於九龍公園體育館副場舉行「亞運直播區啓動禮」，屆時會有本港單車和賽艇運動員分享及運動示範，歡迎市民出席並參與同樂活動。
36個指定體育館「亞運直播區」詳情
中西區
- 香港公園體育館（中環紅棉路29號）
- 士美非路體育館（堅尼地城士美菲路12 K號士美非路市政大廈4樓）
東區
- 柴灣體育館（柴灣怡順街6號）
- 渣華道體育館（北角渣華道99號渣華道市政大廈3樓）
南區
- 香港仔網球及壁球中心（香港仔海傍道1號）
- 黃竹坑體育館（黃竹坑道168號）
灣仔區
- 港灣道體育館（灣仔港灣道27號）
- 黃泥涌體育館（跑馬地毓秀街2號黃泥涌市政大廈5樓）
九龍城區
- 佛光街體育館（何文田牧愛街18號9樓）
- 土瓜灣體育館（土瓜灣下鄉道66號）
觀塘區
- 彩榮路體育館（觀塘彩榮路58號）
- 鯉魚門體育館（油塘鯉魚門市政大廈2樓）
深水埗區
- 北河街體育館（深水埗基隆街333號北河街市政大廈6樓）
- 深水埗體育館（深水埗深旺道38號深水埗康樂文化大樓2樓）
黃大仙區
- 彩虹道體育館（黃大仙彩虹道150號）
- 蒲崗村道體育館（黃大仙慈雲山蒲崗村道120號）
油尖旺區
- 九龍公園體育館（尖沙咀柯士甸道22號）
- 大角咀體育館（大角咀褔全街63號大角咀市政大廈6樓）
離島區
- 梅窩體育館（大嶼山銀石街9號梅窩巿政大廈1樓）
- 東涌文東路體育館（東涌文東路39號東涌市政大廈地下）
葵青區
- 林士德體育館（葵涌興芳路176號）
- 青衣西南體育館（青衣涌美路70號）
北區
- 聯和墟體育館（粉嶺聯和墟和滿街9號3樓）
- 保榮路體育館（上水百和路19號）
西貢區
- 香港單車館（將軍澳寶康路105-107號）
- 調景嶺體育館（將軍澳翠嶺路2號）
沙田區
- 美林體育館（沙田大圍美林邨第3期）
- 源禾路體育館（沙田源禾路8號）
大埔區
- 大埔墟體育館（大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓6樓）
- 大埔體育館（大埔汀太路13號）
荃灣區
- 荃灣體育館（荃灣永順街53號）
- 蕙荃體育館（荃灣廟崗街6號）
屯門區
- 賽馬會屯門蝴蝶灣體育館（屯門湖山路11號）
- 友愛體育館（屯門興安里3號）
元朗區
- 天水圍體育館（天水圍天柏路1號）
- 元朗體育館（元朗馬田路52號元朗文化康樂大樓3樓）
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責任編輯：馮琪雅