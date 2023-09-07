【資料外泄】數碼港疑被黑客入侵盜取資料　私隱專員公署8月18日已獲通報

▲ (資料圖片)

數碼港表示，8月中發現部分電腦檔案被鎖上，懷疑未經授權的第三方曾入侵數碼港的電腦系統。數碼港非常關注事件，已立刻採取行動控制，包括報警處理、關閉受影響的電腦設備和在獨立的網絡安全專家協助下迅速展開詳細調查。儘管當時沒有證據顯示任何個人資料被不當動用，但為審慎起見，數碼港亦在8月18日通報個人資料私隱專員公署。

數碼港在資訊科技安全檢測過程中，注意到網上流出懷疑與該事件有關的資料 ，隨即作出公佈，並已通知已知的受影響人士。數碼港對於任何形式的網絡犯罪行爲予以嚴厲譴責，並會全力配合執法部門的工作。

數碼港非常重視數據安全，並承諾會向受影響人士提供一切適切的協助，以及提升系統防範。數碼港表示，會通知受影響的人士，並為事件設立專屬電郵 (infosecurity.cs@cyberport.hk) 處理和跟進。

私隱專員公署表示，在今年8月18日收到相關的資料外泄事故通報，已根據既定程序展開循規審查，建議有關機構盡快通知受影響人。公署亦呼籲受影響人士提高警惕，若懷疑個人資料外洩，可以向相關機構或公署查詢。