官員出席宴會「新共識」出爐？　消息：統一由行政署長協調

▲ 據聞，特首辦向問責官員發電郵，話明官員日後出席宴會，統一由行政署長協調。。（資料圖片）

黃大仙民政專員歡送宴風波後，特首李家超「一錘定音」，話要就官員出席宴會建立「新共識」，避免多名官員一同出席活動。據聞，官員日後出席宴會，會統一由行政署長協調。

據聞，特首辦早前已提醒問責官員，今屆政府設有「活動管理系統」，司局長收到活動邀請需要上報，但特首辦近日再發電郵，話明日後官員出席宴會將由行政署長負責協調，又列出多場活動將會出席的官員名單，話若有名單外的官員曾答允出席，可考慮改派其他代表出席，其中一個提及的活動，就是明晚的民建聯黨慶晚宴。

民建聯副主席陳克勤今日話，李家超和中聯辦主任鄭雁雄，已經答應出席民建聯黨慶晚宴，亦會有其他官員會參與。他希望進入了問責團隊的民建聯黨員，可以民建聯黨員身份出席。他強調，晚宴目的是希望籌募經費支援地區的服務和工作，與普通的聯誼活動不同。

政黨舉辦各類活動時常會請官員出席，料會受新措施影響，不過政黨中人都認為影響不大。

新民黨立法會議員李梓敬認為，官員出席宴會統一由行政署長負責協調是好事，可令官員有更多時間工作 ，時間更加用得其所。

政黨以往舉辦籌款晚宴，通常都「星光熠熠」，邀請眾多官員出席，李梓敬話，捐款的人，不會因出席官員多寡，才決定是否捐款，相信政黨籌款不會受新措施影響。而議員辦事處開幕常會請官員出席，又會否受影響？他稱，基於致辭的時間分配問題，他自己的辦事處開幕，一向也只會邀請兩個官員，料不會受影響。

自由黨立法會議員李鎮強話，措施對自由黨籌辦各類活動沒有影響，不同主題的活動，可以找相應不同的局長就已經足夠，地區事宜亦可以找「地區的專員」，形容是「新時期新作風」。

不過，被問到措施的必要性，李鎮強則表示，「一致對外」的時候，尤其是向外宣傳時，多幾個局長，氣氛一定更好。此外，高官出席活動前後，亦有更多機會和議員及不同人士接觸，可以更好地了解社會狀況，避免「閉門造車」，故認為很難一概而論。

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